Extravagante Masken für Schkeuditz

Schkeuditz

Not macht bekanntlich erfinderisch: Das Familienunternehmen Paul Schmidt aus Radefeld stattet normalerweise Gastronomien mit verschiedenen Verbrauchsartikeln aus. Von einen Tag auf den anderen mussten die Kunden ihre Lokale schließen – der Umsatz brach um 95 Prozent ein. Aber das Unternehmen hatte genau die Waren, die sonst überall ausverkauft waren, vorrätig. Toilettenpapier, FFP-Masken, Desinfektionsmittel. Und Behelfsmasken. Insgesamt 3600 Stück hat Geschäftsführer Christian Billing am Mittwoch Oberbürgermeister Rayk Bergner ( CDU) übergeben.

Vom Servietten-Hersteller

„Die Masken sind nicht die Üblichen, die man überall sieht“, erklärte Billing. Der Grund sei ein einfacher: „Der deutsche Hersteller produziert normalerweise Tischdeko“, so Billing. Und tatsächlich erinnern die Behelfsmasken stark an Servietten. Versehen mit zwei Schlitzen für die Ohren. „Sie erfüllen allerdings genauso ihren Zweck, wie alle anderen hilfsweisen Mund-Nasen-Abdeckungen“, sagte der Geschäftsführer. Eigens für die Corona-Krise sei das Produkt entwickelt worden.

Weitere Spende möglich

Oberbürgermeister Bergner nahm die Masken begeistert entgegen. „Wir werden genau prüfen, wo dafür ein Bedarf ist“, erklärte er. Da die Stadt allerdings auch Schulträger ist, käme die Spende wie gerufen. „Zudem haben wir Seniorenheime in der Stadt, denen wir die Masken auch gern geben würden“, meinte er. Billing, der das Unternehmen 2011 von seinem Vater übernommen hat, stellte sogar eine weitere Spende in Aussicht, sollte der Bedarf in der Stadt dafür da sein.

Die Firma Paul Schmidt gibt es seit 1916, im Jahr 2016 ist sie aus Leipzig nach Radefeld gezogen. „Durch die Corona-Krise sind wir Firmen im Gewerbegebiet in Radefeld wirklich zusammengewachsen“, erklärte Billing. Man habe sich ausgetauscht und unterstützt. „Ich hoffe, das insgesamt ein bisschen davon bleibt“, so Billing. „Und ich hoffe wirklich sehr, dass der regionale Gedanke bei den Leuten wiederkommt.“ Und sie eben lieber beim lokalen Händler vor Ort ihre Produkte kaufen als im Internet.

Von Linda Polenz