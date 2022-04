Leipzig

Ein betrunkener Lieferdienst-Fahrer ist am Mittwochabend auf der S 8a in Schkeuditz verletzt worden. Der 24-Jährige war gegen 19.30 Uhr mit seinem Sprinter in südlicher Richtung unterwegs. Nach Angaben der Polizei wendete zu diesem Zeitpunkt an der späteren Unfallstelle ein Lastwagen. Der Kleintransporter sei auf das Heck des Brummis gefahren. Eine Alkoholprobe ergab später, dass der Transporterfahrer 2,84 Promille im Blut hatte. Er wurde vom Flughafenrettungsdienst in eine Klinik gefahren. Sein Fahrzeug wurde schwer beschädigt.

Der 47 Jahre alte Lastwagenfahrer blieb unverletzt. Die Höhe des Schadens ist noch unklar. Nach Angaben der Polizei wird gegen den 24-Jährigen jetzt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt.

Von mro