Leipzig

Friedlich und entspannt ist am Sonnabend auf dem Leuschnerplatz die ganztägige Demonstration gegen den Ausbau des Flughafens Leipzig/Halle angelaufen. Um die 30 Leute waren am Vormittag mit Fahrrädern vom Klimacamp am Störmthaler See Richtung Leipziger Innenstadt gestartet. Ein Teil von ihnen stieg in Gaschwitz in die S-Bahn, die trotz des Bahnstreiks fuhr. Auf dem Leuschnerplatz versammelten sich dann zirka 100 Personen mit ihren Fahrrädern.

Auf Transparenten forderten sie „Nein zum Ausbau des Frachtflughafens LEJ“, „Mobilitätsgerechtigkeit jetzt!“ oder „Luftbrücke für Afghanistan jetzt!“ In mehreren Reden kamen neben den Organisatorinnen der Aktion auch Geflüchtete aus Afghanistan und Libanon sowie die Friedensinitiative „Leipzig bleibt friedlich“ zu Wort.

Ein Teil der Kundgebungsteilnehmerinnen und Teilnehmer kam per Fahrrad und einige auch per S-Bahn vom Klimacamp Leipziger Land auf den Leuschnerplatz . Quelle: Andre Kempner

Protestierende mit Fahrrädern und S-Bahn unterwegs

Kurz nach 12 Uhr setzte sich die Fahrraddemo Richtung DHL-Hub in Bewegung. Dort soll um 13.30 Uhr eine weitere Kundgebung stattfinden. Die Abschlusskundgebung ist für 17 Uhr im und vorm Flughafengebäude angekündigt. Beteiligt sind die Gruppen „Am Boden bleiben“, „Leipzig bleibt friedlich“, „Protest LEJ“, „Cancel LEJ“, „Aktionsbündnis gegen Flughafenausbau LEJ“ und das Klimacamp Leipziger Land. Auch zu den folgenden Demo-Stationen werden die Teilnehmenden entweder mit dem Fahrrad fahren oder öffentliche Verkehrsmittel benutzen. „Wenn wir die Klimawende wollen, ist es gut, ein anderes Gefühl für Entfernungen zu bekommen und das auch selbst in den Beinen zu spüren“, sagte eine 39-jährige Frau aus Leipzig. Vom Störmthaler See in die Innenstadt und weiter zum Flughafen sind es ungefähr 40 Kilometer.

Polizei im Großeinsatz – Sperrungen möglich

Die Protestaktion wird von einem großen Polizeiaufgebot begleitet. Zur Unterstützung der Leipziger und sächsischen Polizei sind Einsatzkräfte aus Hessen und Nordrhein-Westfalen sowie von der Bundes- und der Bereitschaftspolizei vor Ort. Auch Hubschrauber kommen zum Einsatz. Verkehrsbeeinträchtigungen und kurzzeitige Sperrungen sind möglich.

Im Klimacamp Leipziger Land sind seit einer Woche Workshops, Podiumsdiskussionen und kulturelle Veranstaltungen zu Mobilitäts- und Klimagerechtigkeit gelaufen. Das Anliegen des Klimacamps werde nun „kraftvoll“ hinaus zum Flughafen getragen, heißt es in einer Presseerklärung der Initiatoren. Ihr Ziel: Sie wollen den Ausbau des Flughafen Leipzig/Halle verhindern, die von dort aus laufenden Abschiebungen schutzbedürftiger Menschen stoppen und ein Bleiberecht für alle erkämpfen. Es werde zu wenig reflektiert, dass die Fluchtursachen im engen Zusammenhang mit der menschengemachten Klimakrise stehen, so Maja Schmidt vom Presseteam des Klimacamps. Bereits im Juli hatten Klimaaktivisten am Flughafen eine Zufahrt zum DHL-Logistikzentrum blockiert.

Flughafen und DHL sind gesprächsbereit

Das Klimacamp Leipziger Land hat nach eigenen Angaben eine Gesprächsanfrage von der Mitteldeutschen Flughafen AG und von DHL erhalten. Es sei jedoch sehr kurzfristig gekommen und während der Campzeit nicht realisierbar gewesen, so Schmidt. Nach Ende des Camps soll das Gespräch ermöglicht werden. Jedoch werde befürchtet, dass eine wirkliche Auseinandersetzung mit Um- und Rückbauplänen des Flughafens für DHL und Flughafen AG nicht denkbar ist.

Von Kerstin Decker