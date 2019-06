Schkeuditz

Sommerlich warm ist es schon, bald sind auch Ferien für die Schüler. Auch in diesem Jahr bietet die Stadt Schkeuditz wieder einen Ferienpass an. Zahlreiche Angebote locken zum Mitmachen und Spaß haben ein.

Geeignet ist der Ferienpass für Schüler der ersten bis achten Klasse. Neben den Tagesangeboten gibt es auch vier mehrtägige Sommerveranstaltungen. So gibt es beispielsweise vom 8. bis 12. Juli ein Sommercamp mit Übernachtung in Rabutz. Vom 12. bis 16. August wird zudem ein Fechtcamp in der Lessing-Turnhalle angeboten. Auch ein mehrtägiger Fotokurs ist im Ferienpass zu finden.

„Wie in den vergangenen Jahren beträgt der Grundpreis des Ferienpasses für ein bis fünf Veranstaltungen 2,50 Euro und für sechs bis zehn Veranstaltungen fünf Euro. Bei mehrtägigen Veranstaltungen mit Übernachtung sind pro Nacht zusätzlich zehn Euro zu zahlen“, erklärt Bürgermeister Lothar Dornbusch. Insgesamt sind 53 Veranstaltungen im Angebot.

Neben Kreativangeboten können die Schüler Sport, Theater oder Naturwissenschaften erkunden. Partner sind unter anderem die Sternwarte Nordsachsen, die Villa Musenkuss, das Kulturhaus Sonne, der Jugendklub und die ArtKapella.

Auf der Webseite der Stadt Schkeuditz können alle Angebote eingesehen und auch gebucht werden. Schnell sein lohnt sich, einige Veranstaltungen sind bereits ausgebucht.

https://www.schkeuditz.de/portal/seiten/ferienpass-2019-900000130-27780.html

Von Linda Polenz