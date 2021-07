Ferienspaß mit Ferienpass in Schkeuditz

Schkeuditz

Auch wenn in diesem Jahr vieles anders ist, der Sommer-Ferien-Spaß darf auch in Schkeuditz nicht fehlen. In diesem Jahr gibt es allerdings nicht nur einen Ferienpass, verschiedene Unternehmen und Vereine haben sich der Stadt angeschlossen und bieten für die Kinder auch unterschiedliche Veranstaltungen in den Ferien an.

Vereine und Unternehmen dabei

„Das führt allerdings dazu, dass die Angebote diesmal unterschiedlich viel kosten“, erklärt Bürgermeister Lothar Dornbusch (Freie Wähler). Bei allen Angeboten des Ferienpasses werde ein Euro fällig, bei den Veranstaltungen der Unternehmen und Vereine variiere die Teilnahmegebühr. „Einen Ferienpass kaufen müssen die Kinder aber nicht“, so Pressesprecher Helge Fischer. Zu buchen sind die Angebote online auf der Webseite der Stadt Schkeuditz.

Tagescamps und Spanisch lernen

Das Programm ist auch in diesem Jahr bunt: In der ersten Woche gibt es beispielsweise zwei Tagescamps zu erleben: eines im technisch-ökologischen Projektzentrum in Rabutz und eines im Jugendklub Dölzig. Außerdem können interessierte Kinder eine Tour durch den Auwald machen, Kerzen herstellen, das Planetarium entdecken, Seide bemalen, Spanisch lernen, Bouldern, Kanu und Wasserski fahren, kennen lernen, wie Schokolade entsteht oder Papier schöpfen.

Pilgern und Schatzsuche

In der zweiten Woche lädt der Jugendclub „Neue Welle“ von Montag bis Mittwoch zum Pilgern ein. Von Schkeuditz geht es nach Frankleben, übernachtet wird in den Kirchen in Merseburg und Kleinliebenau. Die Kosten betragen für Teilnehmende zehn Euro. Zudem können die Schülerinnen und Schüler Seife herstellen, die Leipziger Fischerwelt erkunden, kochen, Leichtathletik betreiben, auf Schatzsuche im Schloss Delitzsch gehen oder Aliens im Planetarium finden.

Fechten und Fotografieren

Weitere Angebote in den Ferienwochen sind: Angeln, Sternschnuppen beobachten, Seepferdchen-Schwimmkurs, Actionpainting, Smoothies selber machen, Fechtcamp, Escape-Room im Planetarium sowie ein zweitägiger Foto-Workshop in der sechsten Ferienwoche. Das komplette Programm ist auf www.schkeuditz.de zu finden.

Von Linda Polenz