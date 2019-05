Schkeuditz

Feuer am Donnerstag Nachmittag in der Halleschen Straße in Schkeuditz. Die alte Tankstelle, die nun zum Imbiss ausgebaut ist, stand in Flammen. Als Brandursache gilt höchstwahrscheinlich der Fettabscheider, der sich entzündet hatte.

Gegen 14.50 Uhr wurde die Feuerwehr an die Einsatzstelle gerufen. Die alte Tankstelle, heute ein Rostbratwurstgrill, befindet sich an der Halleschen / Ecke Teichstraße und ist ein beliebter Anlaufpunkt für Truck- und Autofahrer. Die Kameraden der Feuerwehren aus Schkeuditz und Radefeld hatten auch Wärmebildkameras im Einsatz, um die Glutnester ausfindig zu machen. Zudem wurde eine Drehleiter genutzt, um an die Brandherde heranzukommen. Die Polizei sperrte in Teilen die Hallesche und die Teichstraße ab.

Durch die Löscharbeiten bleibt der Imbiss vermutlich in den nächsten Tagen geschlossen. Wann er wieder öffnen kann, ist unklar. Betrieben wird der Rostbratwurstgrill von einem Unternehmen aus Dessau-Rosslau, das weitere 31 Standorte in Sachsen und Sachsen-Anhalt unterhält.

Von Linda Polenz