Feuerwehr Dölzig fischt Löwen aus Kanal

Schkeuditz

Zu einem außergewöhnlichen Einsatz sind die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Dölzig am Sonntag an den Elster-Saale-Kanal geeilt. Gegen 13 Uhr wurden sie wegen einer Tierrettung alarmiert. Dem ersten Anschein nach handelte es sich um einen Rinderkadaver. Als die Kameraden das Tier dann bargen, stellten sie fest, dass sie soeben einen Löwen aus dem Wasser zogen. Einen Löwen, bei dem sämtliche Wiederbelebungsversuche nichts erbracht hätten, denn die Raubkatze war aus Plüsch. Das übergroße Kuscheltier durfte schließlich mit zur Feuerwache in den Schkeuditzer Ortsteil fahren.

Wellnessbehandlung am Gerätehaus

Dort erhielt der Löwe eine Wellnessbehandlung mit dem Wasserschlauch – und eine Ehrenmitgliedschaft bei den Dölziger Kameraden. Von nun an darf er es sich in der „Hall of Fame“ im Gerätehaus gemütlich machen.16 Floriansjünger und zwei Löschfahrzeuge waren an diesem denkwürdigen 27. September 2020 im Einsatz. Für die Dölziger war es der 46. Einsatz in diesem Jahr.

Von Linda Polenz