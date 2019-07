Schkeuditz

Am späten Sonntagnachmittag schrillten um 16.45 Uhr die Sirenen in Schkeuditz und Radefeld. Und auch die Feuerwehrkameraden erhielten eine Mitteilung auf ihre Funkmelder: Laubenbrand, Äußere Leipziger Straße.

Zur Galerie Einsatz der Feuerwehr

Passanten weisen den Weg

Die Stadtfeuerwehr rückte daraufhin gemeinsam mit der Ortsfeuerwehr Radefeld zum Brand aus. Angekommen mit ihren Löschfahrzeugen, halfen Passanten, sie teilten den Feuerwehrleuten mit, wo genau es brennt. Denn das Feuer war von der Straße aus nicht ohne weiteres zu sehen. Vor Ort wurden in Windeseile die Wasserversorgung aufgebaut und die Schläuche verlegt. So brachten die Einsatzkräfte den Brand schnell unter Kontrolle und verhinderten Schlimmeres.

Übergreifen auf trockenes Grasland und Bäume verhindert

Die Gartenlaube, die sich in einer ehemaligen Kleingartenanlage befand, war mit Strohballen und Unrat gefüllt – jede Menge Zündstoff also. Als Ursache vermutete der Einsatzleiter Brandstiftung. Durch den schnellen Einsatz konnte ein Übergreifen auf trockenes Grasland sowie auf Bäume verhindert werden. Die Polizei war ebenfalls zügig am Einsatzort und sicherte Spuren der mutmaßlichen Brandstifter, während die Kameraden die Glutnester der Stroh- und Heuballen ablöschten.

Stadtwehrleiter mahnt Bürger zur Vorsicht

Stadtwehrleiter Uwe Müller sprach mit Blick auf sommerliche Temperaturen und die derzeitige Trockenheit von Verantwortungslosigkeit. Müller erinnerte alle Bürger daran, mit offenem Feuer auch in Kleingartenanlagen besonders sorgsam umzugehen. Im Auenwald ist derzeit so oder so jeder Umgang mit Feuer verboten; dort herrscht aktuell die höchstmögliche Waldbrandwarnstufe 5 .

Der Einsatz für die Kameraden war nach anderthalb Stunden beendet; und die Einsatzlöschfahrzeuge konnten wieder einrücken.

Von Michael Strohmeyer