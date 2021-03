Schkeuditz

In Schkeuditz drehen die Lego-Bauer auf. Ein Team der Stadtbibliothek nimmt an der First Lego League teil. Fünf Jungen im Alter zwischen elf und 13 Jahren sind derzeit schwer damit beschäftigt, einen Lego-Roboter zu bauen, der dann im Wettbewerb mit anderen Teams einen Parcours durchlaufen muss. Die Bibliothek Schkeuditz ist sachsenweit die einzige Bücherei, die ein eigenes Team bei der First Lego League stellt.

Projekt läuft seit September

„Bibliotheken sind heute weitaus mehr als nur Orte, an denen Bücher ausgeliehen werden können“, sagt Leiterin Stefanie Maiwald. „Um neue Nutzer zu gewinnen, nehmen sie auch andere Aufgaben wahr, die über eine reine Medienausleihe hinausgehen.“ So sei im September die First Lego League in das Veranstaltungsangebot der Schkeuditzer Stadtbibliothek aufgenommen worden. Ein Förderprojekt, das vor allem die Fähigkeiten in den Bereichen Naturwissenschaften und Technik fördern soll.

Treffen sind nur online möglich

Die „Bibo-Builder“ aus Schkeuditz konstruieren und programmieren gemeinschaftlich einen Lego-Roboter und beschäftigen sich mit einem Forschungsauftrag. Viel Zeit ist nicht mehr: Am 24. April tritt das Team im Regionalentscheid gegen neun Leipziger Teams an und präsentiert die gemeinschaftlich erarbeiteten Ergebnisse. „Die Corona-Bedingungen erschweren das alles natürlich“, so Maiwald. „Seit den Herbstferien durften sich die Teammitglieder nicht mehr in der Bibliothek treffen.“ Die Zusammenkünfte finden derzeit als Online-Meetings statt. Auch der Regionalentscheid geht im Netz über die Bühne.

Noch sind sechs Wochen Zeit

„Jeder der Fünf hat sich für einen Bereich entschieden und arbeitet zu Hause“, erzählt Maiwald. Das Problem: „Eigentlich sollen bei dem Wettbewerb auch Sozialkompetenzen gefördert werden“, so die Bibliotheksleiterin. Sich unterstützen, gegenseitig etwas erklären, gemeinsam Probleme lösen, an einem Thema arbeiten. „Das geht via Online-Konferenz natürlich nicht so gut.“ Dennoch: An diesem Freitag schalten sich die Jungen wieder mit der Projektleiterin zusammen. Noch sechs Wochen bleiben ihnen, dann muss sich der Roboter aus Lego-Steinen bewegen können. Und er muss einen Parcours meistern. Möglichst schnell, denn die Zeit läuft mit.

Schkeuditzer vertreten Sachsen

Ein Blick auf die teilnehmenden Teams der letzten Challenges habe gezeigt, dass in der Vergangenheit hauptsächlich Schüler von Gymnasien vertreten waren, so Maiwald. „Wir als Bibliothek haben durch unsere Barrierefreiheit die Möglichkeit, Kinder und Jugendliche mit unterschiedlichem Bildungsweg zusammenzubringen und ein heterogenes und spannendes Team zu stellen“, betont sie. „Und ich freue mich, dass uns das als einzige Bibliothek in Sachsen gelungen ist.“

Von Linda Polenz