Fliegerbombe: Kinder warten in der Turnhalle auf ihre Eltern

Schkeuditz

Nachdem Sprengmeister Jörg Lange die Bombe begutachtet und den Sperrkreis erweitert hatte, stand fest: Neben der Paul-Wäge-Grundschule ist auch die Kita „Sonnenkäfer“ in Dölzig betroffen. Erst hieß es, die Kinder werden ebenfalls in die Notunterbringung in der Diskothek Sax gebracht, dann drehte der Bus, der die Kinder zuvor an der Kita abgeholt hatte, allerdings doch ab und fuhr zur Turnhalle am Gymnasium Schkeuditz.

Die Leiterin der Kita "Sonnenkäfer" in Dölzig, Yvonne Hoppe, wurde mit den 72 Krippen- und Kindergartenkindern ihrer Einrichtung in die Turnhalle Schkeuditz gebracht. Quelle: Linda Polenz

Nachricht beim Mittagessen – Nudeln bleiben auf dem Teller

„Bei uns waren 72 Kinder betroffen“, sagte Kita-Leiterin Yvonne Hoppe der LVZ. Einige Eltern hätten nach den ersten Informationen ihre Kinder gar nicht erst in die Einrichtung gebracht. „Die Nachricht, dass wir nun doch evakuiert werden, bekamen wir gerade zum Mittagessen“, so Hoppe. Die Nudeln mussten schließlich auf dem Teller bleiben, die Kinder, unter ihnen mehr als 30 Krippenkinder, angezogen werden. „Das lief wirklich gut“, erklärte Hoppe. Auch weil Eltern, die Kinder abgeholt haben, anderen beim anziehen halfen. „Eine Erzieherin war abgestellt und hat alle Eltern informiert“, so Hoppe.

An Windeln und Essen gedacht

Da die Kinder vom Essen hochgerissen wurden, besorgte die Kita Toast und Wiener. „Das haben die Kleinen dann hier in der Turnhalle bekommen“, erzählte sie. Auch Wasser habe sie beschafft, eine Oma aus dem Ort hat Saft vorbeigebracht. „Unsere Krippenerzieherinnen haben Windeln und andere Dinge für die Kinder eingepackt, so dass wir versorgt waren“, sagte Hoppe. Alles sei sehr ruhig zugegangen.

Auch Paul-Wäge-Schulkinder in Turnhalle untergebracht

In der Turnhalle vertrieben sich die Kinder die Wartezeit. „Wir haben gleich Matten hingelegt und den Kindern ein paar Spielgeräte gegeben“, so die Leiterin. Großes Glück: Ausgerechnet an diesem Montag war genügend Personal in der Einrichtung. Bis zum Nachmittag waren alle Kinder von ihren Eltern abgeholt. Ebenfalls in der Schkeuditzer Dreifelderhalle waren die Grundschüler untergebracht. Derzeit lernen in der Paul-Wäge-Schule 83 Kinder. Kurz nach dem Eintreffen stellte die Stadt Tee für die Kleinen sowie für die Lehrer und Erzieher zur Verfügung.

Rückmarsdorfer Kinder kamen nach Böhlitz-Ehrenberg

Neben den Einrichtungen in Dölzig wurden auch die Grundschule und Kita in Rückmarsdorf evakuiert. Die Kinder sind in der Heinrich-Pestalozzi-Schule in Böhlitz-Ehrenberg untergebracht worden, ebenso wie die evakuierten Rückmarsdorfer.

Von Linda Polenz