An anderen Flughäfen in Deutschland sind Nachtzuschläge für Frachtflieger üblich. So gibt es in Frankfurt am Fraport insgesamt 15 Lärmklassen. Am teuersten sind nächtliche Starts und Landungen mit der Antonov AN-124 – die Zusatzkosten belaufen sich auf 68 349 Euro. Pro Start oder Landung.

In Hannover am Flughafen gibt es insgesamt elf Lärmkategorien. Der Airport differenziert nochmal nach Starts und Landungen. In der höchsten Kategorie werden nachts je Flugereignis, also Start oder Landung, 16 644,67 Euro zusätzlich fällig.

Der Flughafen Stuttgart unterscheidet die Flieger in zwölf Lärmkategorien. Für das nächtliche Starten und Landen werden 300 Prozent des regulären Entgeltes zusätzlich fällig. Das sind in der höchsten Lärmkategorie 24 000 Euro. lp