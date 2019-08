Leipzig/Schkeuditz

Nach der Großansiedlung der Frachtairline Volga-Dnepr landet der Flughafen Leipzig/Halle den nächsten Coup: Der Airport in Schkeuditz wird zum Produktionsstandort für ein neues Passagierflugzeug. Ein eigens dafür gegründeter Flugzeughersteller will hier künftig den Bau der 2005 ausgemusterten Dornier 328 wieder aufnehmen. Mit der Ansiedlung sind nach LVZ-Informationen mehr als 300 neue Jobs verbunden.

Bei dem neuen Flugzeug mit dem Namen Dornier 328 Turboprop handelt es sich um eine Neuauflage des seit 1992 in 217-facher Ausfertigung hergestellten Kurzstreckenfliegers. Die Maschine mit bis zu 33 Sitzen und Propellerturbinen oder Strahltriebwerken war das bislang letzte von einem deutschen Unternehmen komplett entwickelte und gebaute Flugzeug.

Prototyp des Flugzeugs wird in Leipzig präsentiert

Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig ( SPD) will die Ansiedlung am kommenden Mittwoch im Rahmen der Nationalen Luftfahrtkonferenz am Flughafen Leipzig/Halle offiziell verkünden. Dann soll auch bereits ein Prototyp der neuen Maschine präsentiert werden. Erwartet werden neben Vertretern der Gründerfirmen auch Thomas Jarzombek, Koordinator der Bundesregierung für Luft- und Raumfahrt. „Die Ansiedlung im Freistaat Sachsen wird den Luftfahrtstandort Deutschland insgesamt stärken“, hieß es am Mittwoch aus dem Wirtschaftsministerium.

Gegründet wird der neue Flugzeughersteller von der 328 Support Services GmbH, die nach Einstellung der Dornier-Produktion die weltweite Kundenbetreuung der Dornier 328 übernommen hatte, sowie der Sierra Nevada Corporation (SNC) mit Sitz in den USA. Die 328 Support Services besitzt die Musterzulassung für die Dornier 328. Das Unternehmen mit Hauptsitz im bayerischen Oberpfaffenhofen hatte im Jahr 2008 bereits ein bei der Produktionseinstellung nahezu fertiggestelltes Kundenflugzeug komplettiert und ausgeliefert.

Leipzig sticht Bremen aus

Auch Bremen hatte sich um die Ansiedlung des neuen Flugzeugherstellers beworben, konnte einem Bericht des „ Weser Kuriers“ zufolge jedoch keine passende Fläche anbieten. Am Flughafen in Schkeuditz gibt es für Neuansiedlung hingegen ausreichend Platz. Auch eine Erweiterung des Flughafens mit einem Investitionsvolumen von rund 500 Millionen Euro ist derzeit geplant.

Von Robert Nößler