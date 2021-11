Flughafen Leipzig/Halle startet Upcycling-Projekt mit Kitas

Schkeuditz

Anlässlich der Europäischen Woche der Abfallvermeidung hat der Flughafen Leipzig/Halle mit den Kitas in der Nachbarschaft ein ganz spezielles Projekt gestartet. Unter dem Motto „Aus Alt mach Neu“ sollten die Kids aus Gegenständen, die eigentlich im Müll landen würden, etwas Nützliches oder etwas Schönes basteln.

Windlichter aus Mehrweggläsern

So entstanden in den Kitas in Schkeuditz, Wehlitz, Dölzig, Ermlitz, Schkopau, Wallendorf und Dieskau ganz verschiedene Alltagshelfer oder Dekoartikel. Blumen und Laternen wurden aus Plastikflaschen gezaubert, Vogelhäuschen aus Milchkartons, Windlichter aus Mehrweggläsern, sowie Fensterdekoration, Saurier und ein großer Grüffelo aus Pappe. „Wir unterstützen gern die Kitas in unserer Nachbarschaft“, erklärt Flughafen-Sprecher Uwe Schuhart. „Und das Thema Abfallvermeidung liegt auch uns am Herzen.“ Daher habe sich der Flughafen sehr über das Engagement der Kinder und die tollen Ergebnisse gefreut. „Wir waren wirklich beeindruckt, wie fleißig und kreativ sich die Kinder ans Werk gemacht haben“, so Schuhart.

Kitas bekommen 200 Euro für die Weihnachtsfeier

Und: Der Einsatz und der Aufwand haben sich gelohnt, wie es vom Flughafen-Sprecher heißt. „Als Anerkennung bekommen die Kitas, die sich an dieser Upcycling-Aktion beteiligt haben, vom Flughafen jeweils 200 Euro für ihre Weihnachtsfeiern.“

Von Linda Polenz