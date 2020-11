Am liebsten hätten die Schkeuditzer Grünen die Auslegung des Planfeststellungsbeschlusses zum Ausbau des Flughafens ganz verschoben. Jetzt hat der Rat beantragt, die Auslegung zu verlängern. Schkeuditz fordert mehr Zeit für die Bürgerbeteiligung.

Flughafen-Ausbau: Schkeuditz will mehr Zeit für Bürgerbeteiligung

Airport Leipzig-Halle - Flughafen-Ausbau: Schkeuditz will mehr Zeit für Bürgerbeteiligung

Airport Leipzig-Halle - Flughafen-Ausbau: Schkeuditz will mehr Zeit für Bürgerbeteiligung