Fördermittel für die Lessing-Oberschule

Schkeuditz

Die lang ersehnte Nachricht kam in dieser Woche: Für die Erweiterung der Oberschule bekommt die Stadt Schkeuditz Fördermittel vom Freistaat Sachsen. Das war lange Zeit nicht sicher, die Planungen wurden dennoch vorangetrieben. Denn: Die Räume werden dringend gebraucht, ohne Fördermittel hätte Schkeuditz die Erweiterung aus dem Haushalt stemmen müssen.

60 Prozent der Kosten werden gefördert

„Wir freuen uns sehr über diese Nachricht aus Dresden“, so Oberbürgermeister Rayk Bergner ( CDU). Überbracht wurde sie vom CDU-Landtagsabgeordneten des Kreises Nordsachsen, Jörg Kiesewetter. „Es war gut und richtig, dass wir in der Vergangenheit Gelder aus Steuermehreinnahmen für Prioritäten wie Bildung vorgesehen haben“, so Kiesewetter. „Mit dieser Freigabe können in Nordsachsen weitere Investitionen stattfinden, um auf die steigenden Bedarfe reagieren zu können.“ Die Stadt Schkeuditz werde vom Land beim Schulhausbau mit 2,15 Millionen Euro unterstützt. Das entspricht ziemlich genau den 60 Prozent der beantragten Mittel für den Anbau der Oberschule. Die Kosten liegen bei 3,6 Millionen Euro.

Baustart 2021 geplant

„Wir setzen nun alles daran, so schnell wie möglich mit dem Bau beginnen zu können“, sagt Bergner. Derzeit werde die Entwurfs- und Genehmigungsplanung fertig gestellt, um letztlich einen Bauantrag stellen zu können. „Wenn die Baugenehmigung erteilt ist, fangen wir an zu bauen“, ergänzt Bürgermeister Lothar Dornbusch (Freie Wähler). „Wir denken, dass wir dieses Jahr noch alles auf den Weg bringen und im nächsten Jahr mit dem Bau beginnen können.“

Sechs Räume und eine Mensa

Geplant ist ein Anbau von sechs Räumen und einer Mensa. Auf Grund der dann höheren Schülerzahlen werde die alte Mensa zu klein. Die Kapazität der Lessing-Oberschule ist bereits seit diesem Schuljahr erschöpft. „Wir können leider auch nicht auf andere Räumlichkeiten ausweichen“, so Bergner. Ab dem Schuljahr 2021/22 werde jährlich ein Klassenzimmer zusätzlich benötigt. „Ab da gehen wir von einer durchgängigen Vierzügigkeit der Lessing-Oberschule aus“, so Bergner.

Derzeit sei der Aufzug im Bau, der in Sachen Barrierefreiheit ins Gesamtkonzept eingebettet ist. Die nun genehmigten Mittel würden der Kommune helfen, ihren Pflichtaufgaben nachzukommen. „Wir hätten sonst ohne Fördermittel bauen müssen“, sagt Bergner. „Das Geld hätte dann aber natürlich an anderer Stelle im Haushalt gefehlt.“

Von Linda Polenz