Frachtaufkommen am Flughafen Leipzig/Halle steigt um etwa ein Fünftel

Schkeuditz

Der Flughafen Leipzig/Halle hat sein Frachtaufkommen in den ersten sieben Monaten des laufenden Jahres verglichen mit dem Vorjahreszeitraums um knapp 19 Prozent gesteigert. Im Juli waren es etwa neun Prozent mehr als im Juli 2020.

Steigerung der Frachtflüge um 25 Prozent

Genau 899.682 Tonnen Fracht sind am Airport von Januar bis Juli abgefertigt worden. „Einen großen Anteil an diesem Wachstum hat DHL“, erklärt Pressesprecher Arne Schwerin. „Ein kleinerer Teil entfällt auf die medizinischen Hilfsgüter.“ Im Juli waren es 133.873 Tonnen Fracht. „Auch die Flüge im Frachtbereich haben sich erhöht“, so Schwerin. „Der Linien- und Charterbereich verzeichnet eine Erhöhung um 25 Prozent.“

Wöchentlich bis zu 1300 Starts und Landungen

Und das, obwohl derzeit die Start- und Landebahn Nord saniert wird und somit nicht benutzbar ist. DHL habe im gesamten Netz ein erhöhtes Frachtaufkommen, erklärt Unternehmenssprecher Mattias Persson. „In Leipzig schlagen wir um, was weltweit verteilt wird.“ Die Erhöhung im Frachtumschlag sieht er in der Pandemie begründet. „Wir haben ja beispielsweise auch Impfstoff transportiert“, so Persson. Im Gegensatz zu anderen Drehkreuzen habe DHL in Leipzig das Netz aufrecht erhalten können – und so auch Fracht von anderen übernommen.

„Andernorts werden die Frachtgüter mit den Passagiermaschinen mitgeschickt“, erklärt er. „Das ging während des Lockdowns natürlich nicht mehr.“ Da DHL die Fracht aber in eigenen Frachtmaschinen transportiere, sei das Unternehmen davon nicht betroffen gewesen. Wöchentlich verzeichne der Airport bis zu 1300 Starts und Landungen im Frachtverkehr, so Flughafen-Sprecher Schwerin. „Insgesamt steuern über 82 Fracht-Airlines den Airport an und bedienen ein Streckennetz, das über 271 Ziele weltweit umfasst.“

Umschlagplatz für medizinische Hilfsgüter

Im vergangenen Jahr wurden in Schkeuditz am Flughafen insgesamt etwa 1,4 Millionen Tonnen Fracht umgeschlagen. Das war ein neues Rekordergebnis. „Der Leipzig/Halle Airport zählt zu den am dynamischsten wachsenden Cargo-Airports weltweit“, so Schwerin. „Als zweitgrößter Luftfrachtumschlagplatz in Deutschland sichert der Airport wichtige Logistik- und Versorgungsketten für die Industrie und Bevölkerung.“ Während der Pandemie diente der Flughafen zudem als Umschlagplatz für medizinische Hilfsgüter und Schutzausrüstung im Kampf gegen die Corona-Pandemie.

Von Linda Polenz