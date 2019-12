Fünf Chöre bringen Fluggäste in den Advent

Schkeuditz

Alle Jahre wieder lädt der Flughafen Leipzig/Halle zum traditionellen Adventskonzert ins Terminal A ein. Am Nachmittag des 1. Advents standen fünf Chöre aus der unmittelbaren Nachbarschaft des Airports auf der Bühne – und sie begeisterten das Publikum.

Zur Galerie Der Frauenchor Ermlitz, der Chor Art Kapella, der Männerchor Ermlitz, der Frauenchor Wolteritz und der Chor Arion aus Glesien gestalteten am 1. Dezember das Adventskonzert 2019 auf dem Flughafen Leipzig/Halle. Theater wurde auch gespielt.

Der Frauenchor Ermlitz eröffnete das Konzert, startete mit „Joy the world“ in den Nachmittag. Es folgten der Chor Art Kapella, der Männerchor Ermlitz, der Frauenchor Wolteritz und der Chor Arion aus Glesien. Neben weihnachtlichen Klassikern wie „Kling, Glöckchen, klingelingeling“, „Leise rieselt der Schnee“, „Süßer die Glocken nie klingen“ und „Feliz Navidad“ gab’s auch weniger bekannte Stücke zu hören. Am Ende standen die rund 100 Sängerinnen und Sänger gemeinsam auf der Bühne.

Kleinen und großen Flughafen-Besuchern bot sich bereits am Vormittag ein buntes Programm. Es gab Theater („Sechse kommen durch die Welt“), Flugzeuge beim Starten und Landen zu beobachten und ein Lebkuchenhaus zu bauen. Insgesamt besuchten etwa 500 Menschen das adventliche Treiben auf dem Airport. Die Spendeneinnahmen kommen der Delitzscher Tafel zugute.

Von Linda Polenz