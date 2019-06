Leipzig

Ulrike Lehmann (62) aus Leipzig ist am 3. Juni gegen 23.15 Uhr auf dem Flughafen Halle/ Leipzig gelandet. Sie kam mit dem Flugzeug aus Teneriffa. Etwa zur gleichen Zeit landeten Flieger aus Hurghada ( Ägypten) und aus Mallorca. Rund 600 Passagiere kamen zur der Zeit an, schätzt Lehmann, aber die letzte S-Bahn war da bereits abgefahren. Und die Zahl der bereitstehenden Taxis reichte bei weitem nicht für Menge an Passagieren. Ulrike Lehmann konnte zum Glück telefonisch jemanden finden, der sie abholte. Die nächste S-Bahn wäre wohl erst gegen 4 Uhr gefahren. Ihre Frage: Warum gibt es ab einem bestimmten Zeitpunkt keine S-Bahn mehr? Was können Passagiere machen, die nach 23 Uhr am Flughafen ankommen?

Schienenersatzverkehr mit kleinem Umweg nach Leipzig

Grundsätzlich zuständig für solche Fragen ist der Zweckverband für den Nahverkehrsraum Leipzig (ZVNL); er bestellt die Zugleistungen für den Großraum Leipzig. Im letzten Jahr wurde der Flughafen mit der S-Bahn in Richtung Leipzig täglich um 23.19 Uhr, 23.41 Uhr, 0.30 Uhr und 1.13 Uhr angebunden. Damit waren die Passagiere aller pünktlich ankommenden Linienflüge mit der S-Bahn versorgt. Jetzt ist das anders – wegen der Totalsperrung auf der Bahnstrecke vom Flughafen Halle/ Leipzig zum Leipziger Hauptbahnhof, wie Oliver Mietzsch mitteilt, Geschäftsführer beim ZVNL. Nur freitags, sonnabends und sonntags existieren späte Verbindungen vom Flughafen zum Hauptbahnhof – um 23.23 Uhr, 0.23 Uhr und 1.08 Uhr. Montags bis donnerstags fährt aber noch bis Dezember zwischen 23 und 4.30 Uhr kein Zug. Doch der ZVNL hat reagiert: In Abstimmung mit DB Regio verkehren ab kommendem Montag, 24. Juni, montags bis donnerstags Busse als Schienenersatzverkehr vom Flughafen nach Schkeuditz, dort besteht Anschluss zur S 3 nach Leipzig-Hauptbahnhof und Halle/Saale-Hauptbahnhof. Das ist zwar ein kleiner Umweg mit Umstieg – aber immerhin.

S-Bahnen richten sich nicht nach Charterflügen

Dass es nachts ab einem bestimmten Zeitpunkt keine Verbindungen mehr gibt, liege grundsätzlich auch daran, dass Leipzig/Halle kein Interkontinental-Flughafen ist; es kommen nachts keine Flüge mehr an, teilt der Mitteldeutsche Verkehrsverbund (MDV) mit. Die Fahrpläne der S-Bahn-Linien seien aber mit einem 30-Minuten-Takt vom Flughafen nach Halle und Leipzig gut aufgestellt, sagt ZVNL-Chef Mietzsch. Fluggäste könnten nach der Landung alle 30 Minuten schnell nach Leipzig (14 Minuten Fahrzeit) oder Halle (11 Minuten) fahren. Das S-Bahn-Angebot richte sich aber am regulären und zeitlich stabileren Linienflugbetrieb aus – und nicht an den stark schwankenden Ankünften und Abflügen im Reisecharterverkehr. „Die Fluggesellschaften legen Ihre An- und Abflugzeiten in Absprache mit den Flughafenbetreibern eigenständig fest und orientieren sich dabei eher an betriebswirtschaftlichen Notwendigkeiten denn an der Verknüpfung mit anderen Verkehrsträgern“, erläutert Mietzsch. Das gelte vor allem für die Charterfluggesellschaften.

Alle Verbindungsauskünfte und Fahrtmöglichkeiten auf www.mdv.de und via App easy.GO in Echtzeit abgerufen werden. Jkl/bm

