„Gefahr für Leib und Leben“ im Leipziger Wald

Die Jäger sind verunsichert, wo sie noch ansitzen können. „Ständig berichten uns welche, dass nachts um sie herum zwei bis drei Bäume umfallen. Einfach so“, sagt Andreas Padberg. Der Chef des Forstbezirkes Leipzig erzählt auch von Mitarbeitern, die im Wald Pause machen, „und kaum sind sie weg, .“ Die Dürre der letzten Jahre habe in Verbindung mit der Hitze und den Schädlingen den Bäumen stark zugesetzt. „Vielerorts besteht Gefahr für Leib und Leben beim Betreten des Waldes“, sagt er und hat deswegen jetzt Warnschilder aufstellen lassen. Dabei sei gerade in Corona-Zeiten der Wald ein noch stärker nachgefragter Erholungsraum.

Spontan umgefallen: Diese Esche stürzte Mitte Januar quer über einen sonst vielgenutzten Fußweg in der Nonne in Leipzig-Schleußig. Verletzt wurde aber niemand. Quelle: Dirk Knofe

Es werde auch immer teuer, den Wald offen und zugänglich zu halten. In den letzten beiden Jahren hätten sich die Kosten für die Verkehrssicherung an den Wegen im Forstbezirk jeweils verdoppelt, lägen jetzt bei einer halben Million Euro, erklärt er. Vielfach werde versucht, nur die geschädigten Kronen wegzunehmen und ökologisch wertvolle Hochstubben stehen zu lassen, so Padberg. Aber das sei eben auch teurer.

Der ausbleibende Niederschlag in den beiden Vorjahren und fehlende Überflutungen hätten dazu geführt, dass der Grundwasserspiegel im Auwald inzwischen durchschnittlich zwei Meter tiefer als normal liege. Die ersten beiden Monate dieses Jahres würden mit überdurchschnittlichen Niederschlägen zwar optimistisch stimmen, genügten aber noch lange nicht. Wenn es beim Wetter keine Änderung gebe, werde bis zu ein Drittel des Leipziger Auwaldes seine typische Lebensraumfunktion verlieren. Padberg: „Ich wünsche mir wirklich ein verregnetes, kühles Frühjahr.“ Das fülle den Grundwasserspiegel, erhöhe die Vitalität der Bäume und dränge den Bestand an Schädlingen zurück. „Der Frost hat bei denen keine Auswirkungen gehabt“, weiß der Forstdirektor.

Im heißen Sommer 2020 fiel dieser Baum ohne Vorwarnung auf einen Rad- und Fußweg in der Leipziger Nonne. Quelle: privat

Neben den bekannten Schäden an den Eschen (Triebsterben), den Fichten (Borkenkäfer) und bei Ahornen (Rußrindenkrankheit) sorgten sich die Förster in diesem Jahr besonders um die Kiefern. „Die machen bei uns im Forstbezirk zwischen Schkeuditz und Nossen immerhin rund ein Drittel der Bestände aus. Und die Schäden nehmen zu“, sagt er.

Darüberhinaus seien die Birken stark von der Dürre betroffen. Selbst bei den Eichen, auf deren Robustheit er weiterhin setze, habe es schon Absterbeerscheinungen gegeben. „Da ist der Eichensplintholzkäfer aktiv geworden. Für uns in der Region ein vollkommen neues Phänomen“, sagt Padberg. Gottlob kämen die Schäden vorerst nur vereinzelt vor.

Typische Baumschäden in der Nordwestaue. Quelle: Jörg ter Vehn

In den Mischbeständen der Region falle vielen der schlechte Zustand der Bäume oft nicht auf. „Der Wald wird zwar lichter, aber er bleibt ja grün, weil andere Arten wie der Holunder nachdrängen“, erklärt er. Zu glauben, alles sei noch gut, sei aber ein fatal. „Es fehlt das wertgebende Grün, das auch für die Artenvielfalt von entscheidender Bedeutung ist“, so der Forstchef.

Für den Hartholzauwald in Leipzig sieht Padberg denn auch dringenden Handlungsbedarf. „Das gilt für die zeitnahe Wiedervernässung ebenso wie für die Fortsetzung forstlicher Managementmaßnahmen zum Erhalt der Natur und der biologischen Vielfalt, für den Klimaschutz und die Anpassung an den Klimawandel, die Erholung der Bevölkerung und die Bereitstellung von wichtigen Ökosystemleistungen“, erklärt er.

Nach drei Jahren der Schadensbeseitigung von Dürre und Stürmen steige der Forstbezirk wie schon der Stadtforst Leipzig nun wieder in die aktive Waldpflege ein, kündigt er an. Auf insgesamt gut 700 Hektar Fläche fänden Pflegearbeiten statt, in Schutzgebieten gebe es sogenannte Vorprüfungen, um sicherzustellen, dass geschützte Arten und Lebensräume nicht negativ beeinträchtigt würden. Und auf weiteren 122 Hektar Fläche werde der Wald im Forstbezirk klimasicher umgebaut.

Das ist in diesem Jahr geplant Rund um Leipzig hat der Forstbezirk einiges an Maßnahmen geplant. So sollen im südlichen Oberholz bei Großpösna auf zwei an den Wald grenzenden Äckern knapp 4,3 Hektar neuer Wald gepflanzt werden. Neben der Stieleiche kommen noch 13 weitere Baum- und Straucharten von der Flattterulme über den Wildapfel bis zu Elsbeere, Weißdorn und Schneeball in die Erde. Besonderheit: Es wird erstmals ohne Einzäunung aufgeforstet, besonders gefährdeten Pflanzen sollen mit einer Wuchshülle geschützt werden. Ebenfalls im Oberholz wird auf 8,2 Hektar Fläche der Wald umgebaut. Betroffen sind vor allem ehemalige Kiefernflächen im Süden. Dort sollen nun Stieleichen und weitere Arten von der Esskastanie über die Baumhasel bis zur Eibe wachsen. Die Waldaußenränder sollen zudem ökologisch wertvoll gestaltet werden. Auf der Kippe Böhlen bei Zwenkau und im Eichholz werden ebenfalls Waldränder wertvoll gestaltet. Jeweils 1500 Sträucher sind vorgesehen, von der Eberesche über die Berberitze bis zur Mehlbeere auf der Kippe, Weißdorn, Eibe und Hundsrose im Eichholz.

