Glesien: Altes Trafohäuschen soll Vogelhotel werden

Schkeuditz

Bürgerschaftliches Engagement hat in Glesien nun Früchte getragen: Das historische Trafohäuschen erstrahlt in neuem Glanz. Möglich gemacht hatten das Spenden, die als Eigenmittel für eine Förderung verwendet wurden. Und ganz viel Einsatz der Glesiener.

Eigenanteil stammt aus Spenden

„Der Wunsch, das Trafohäuschen zu sanieren, hatten Bürger im Ortschaftsrat geäußert“, erinnert sich die frühere Ortsvorsteherin Ute Mähnert. „Gemeinsam haben wir dann überlegt, wie es funktionieren könnte.“ Mit Fördermitteln aus dem Programm Leader sollte der Hauptanteil gestemmt werden. „Den nötigen Eigenanteil haben wir aus Spenden zusammenbekommen“, so Mähnert.

Tür muss noch abgenommen werden

So konnten Dach, Fassade und Tür saniert werden. „In Absprache mit dem Denkmalamt wurden die Arbeiten nach und nach erledigt“, erklärt Mähnert. Mitte Juli wurde das Gerüst gestellt, kürzlich wurden die Arbeiten abgeschlossen. „Nur die Tür ist noch nicht abgenommen“, so die Glesienerin. „Aber die konnte ja nicht dran, bevor das Gerüst abgebaut ist.“

Turmspitze nach historischen Unterlagen

Das Trafohäuschen sei ein wichtiges Element im Dorf, zudem gebe es kaum noch welche, die erhalten sind, erzählt Mähnert. „Zunächst wurde angenommen, dass das Trafohäuschen in den 1920er-Jahren gebaut wurde“, sagt sie. Andere Unterlagen lassen vermuten, dass es schon 1911 dort gestanden haben könnte. „Bilder aus der Zeit haben wir leider noch nicht.“ Das war vor allem bei der Frage nach der Bekrönung, also der Turmspitze, ein Problem. „Wir haben dann aber in anderen Unterlagen gefunden, wie es ausgesehen haben könnte“, berichtet Mähnert. „Und so haben wir es dann auch wiederhergestellt.“ Davor habe aus dem Dach lediglich ein Stab geragt.

Löcher für Vogelhotel vorbereitet

Ein Glesiener Bürger habe zudem die Isolatoren an zwei Außenseiten wieder angebracht, die dort einst zu sehen waren. „Nur sind jetzt eben keine Leitungen mehr drin“, so die Ex-Ortsvorsteherin. „Aber es sollte ja auch zu sehen sein, dass das mal ein Trafohäuschen war.“ Künftig sollen in das Gebäude Vögel einziehen. Die entsprechenden Löcher für Turmfalken und Schleiereulen sind bereits vorbereitet. In Abstimmung mit dem Naturschutzbund Deutschland sollen später die Nistkästen eingebaut werden.

OBM lobt bürgerschaftliches Engagement

Insgesamt hat die Sanierung laut Aussage der Stadt Schkeuditz 18 610 Euro gekostet, die Eigenmittel in Höhe von 3722 Euro seien als Spende eingegangen, die restlichen 80 Prozent gefördert worden. „Ich bin froh über ein solches Engagement der Bürgerschaft“, sagt Oberbürgermeister Rayk Bergner ( CDU). „Dadurch wird in unserer Stadt viel geleistet.“ Egal ob in Dölzig, wo die Bürger den Rasen auf dem Spielplatz selbst verlegt und finanziert haben, oder eben in Glesien: Diese Form des Einbringens sei sehr wichtig, so der Oberbürgermeister. „Ohne dieses Engagement könnte eine Gesellschaft nicht funktionieren.“

Von Linda Polenz