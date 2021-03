Schkeuditz

Matthias Bernt, Geschäftsführer der Pflanzenproduktion Glesien, ist sichtlich mitgenommen. Am vergangenen Wochenende wurde ihm eine Landmaschine gestohlen. „Ich habe erst mal einen Tag gebraucht, um das zu verarbeiten“, sagt der Landwirt unverhohlen. Laut Polizeibericht haben bisher unbekannte Täter den Maschendrahtzaun zum Hof der Pflanzenproduktion aufgeschnitten, sind mit einem Fahrzeug auf das Gelände gefahren und haben die blaue Ackerwalze vom Typ B 428 entwendet.

Diese Ackerwalze wurde vom Gelände der Pflanzenproduktion in Glesien gestohlen. Sie hat einen Wiederbeschaffungswert von 30 000 Euro Quelle: privat

„Das muss ein Traktor gewesen sein“

„Das muss ein Traktor gewesen sein, an den die Walze angehangen wurde“, vermutet Bernt. Drei Anhänger seien dabei verrückt worden. Die Walze werde zu verschiedenen Zwecken auf dem Feld eingesetzt. Jetzt im Frühjahr vor allem zum Anwalzen der Saatfläche oder zum Plattwalzen von klumpigem Boden. „Ich muss jetzt schnellstmöglich Ersatz beschaffen“, sagt der Geschäftsführer. „Bestellt ist sie. Ich hoffe, dass der Lieferant auch schnellstmöglich liefert.“ So eine Walze stehe eben nicht einfach so zum Verkauf rum, „sondern wird meist erst nach Auftrag gebaut“.

Polizei ermittelt wegen schweren Diebstahls

Denn: So eine Walze kostet 30 000 Euro in der Wiederbeschaffung. „Und sie muss eben immer einsatzbereit dastehen“, erläutert Bernt. In einer örtlichen Facebook-Gruppe sei bereits ein Aufruf erfolgt. „Wir können leider nicht mal sagen, wann genau der Diebstahl passiert ist. Irgendwann zwischen Freitag, 16 Uhr, und Montag, 7 Uhr.“ Er selbst sei am Sonntag auf dem Hof gewesen, allerdings in einem anderen Bereich, ohne Sicht auf die Maschinen. „Die stehen eigentlich an einer Stelle, wo niemand etwas stiehlt.“ Die Polizei ermittelt nun wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls.

Mitarbeiter stehen in den Startlöchern

Die Pflanzenproduktion Glesien baut Getreide, Zuckerrüben und Mais an. Zudem findet sich im Portfolio der Anbau der Spezialkultur Zwiebel. „Wir warten jetzt darauf, dass wir rausfahren können“, schildert Bernt. Das sei allerdings wetterabhängig. Neun Mitarbeiter und ein Auszubildender kümmern sich um die Felder – vorerst ohne die Ackerwalze vom Typ B 428.

Von Linda Polenz