Schkeuditz

Ein nachträgliches Geburtstagsgeschenk anlässlich des 25-jährigen Bestehens ihrer Einrichtung haben die Mädchen und Jungen der Glesiener Kita „Kunterbunte Villa“ am Dienstag in Besitz genommen. Während der Festwoche des Dorfes Ende Mai hatten die Kinder jeden Tag etwas auf die Beine gestellt und das Programm damit bereichert. Der Bad Dübener Holzkünstler Raik Zenger war bei der Party ebenfalls dabei und schuf seinerzeit gemeinsam mit den Kids eine originelle Sitzbank. „Das Dorffest-Komitee hat daraufhin entschieden, dass wir diese schöne Bank bekommen sollen“, freute sich Marion Kränkel, Leiterin der Kita in Trägerschaft des Awo-Kreisverbandes Nordsachsen, über das Geschenk zum Jubiläum.

Die Kita „Kunterbunte Villa" im Schkeuditzer Ortsteil Glesien hat am Dienstag eine schmucke neue Holzbank erhalten. Geschaffen hat sie der Bad Dübener Holzkünstler Raik Zenger.

Stolzes Quartett mit Schere

Vier der Kinder waren besonders begeistert. Sie durften die symbolischen Bänder durchschneiden – und das sogar „mit einer echten Schere“, wie sie danach voller Stolz berichteten.

Von Rainer Küster