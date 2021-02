Schkeuditz

Dass die Alte Schule in Glesien saniert werden soll, ist schon lange der Plan. Nun kommt tatsächlich Bewegung in die Sache. Grund hierfür ist eine Spende über 100 000 Euro, die ein Unternehmer aus Bayern ausreicht und die nun als Eigenanteil für mögliche Fördermittel genutzt werden soll.

Ideen für Nutzung gibt es bereits

Die Freude ist groß bei Ute Mähnert, Chefin des Vereins Lebendiges Glesien. Seit ziemlich genau vier Jahren kümmert sich der Verein um den Erhalt der Alten Schule. „Natürlich freuen wir uns, dass wir nun die Planungen für die Sanierung voranbringen können“, sagt Mähnert. Ein Büro sei bereits gebunden, es soll Entwürfe ausarbeiten. Ideen gebe es für die Nutzung des Gebäudes einige. Was letztlich umgesetzt wird, werde die Zeit bringen, betont die Vereinsvorsitzende. „Wir sind ja noch völlig am Anfang der Entwicklung.“ Das sieht auch Ortsvorsteher Chris Bageritz (parteilos) so. „Die Abstimmung läuft erst an“, sagt er. „Ich bin erst mal nur froh, dass es jetzt losgeht. Das Gebäude ist ja wahrscheinlich das älteste Haus im Ort.“

Brand- und Denkmalschutz spielen Rolle

Vor einigen Jahren sollte die denkmalgeschützte Schule noch wegen Baufälligkeit abgerissen werden, der Verein Lebendiges Glesien konnte das verhindern. Ginge es nach dem Ortschef, würde aus der ehemaligen Schule ein Dorfgemeinschaftshaus werden. „Das bietet sich einfach an“, sagt er. Es gebe einen großen Raum, der Vereinen als Versammlungsort dienen könnte. „Auch für die Ortschaftsratssitzungen wäre er geeignet“, so Bageritz. Allerdings entstehe das Raumnutzungskonzept tatsächlich erst mit der Genehmigungsplanung. Schließlich würden hier auch Brand- und Denkmalschutz eine Rolle spielen.

Verein will Aufwand und Nutzen abwägen

„Das Gebäude gibt letztlich die Nutzung vor. Und es zeigt uns zugleich die Grenzen auf“, sagt Vereinsvorsitzende Mähnert. Zudem müsse der Verein als Eigentümer Aufwand und Nutzen abwägen. Die Alte Schule als Dorfbegegnungszentrum – das könne sich der Verein grundsätzlich vorstellen.

Spende kommt aus München

Die Schkeuditzer Stadtverwaltung hat vor allem das Ziel, die Alte Schule wieder in altem Glanz erstrahlen zu lassen. „Alle Beteiligten wollen die Sanierung möglichst zügig voranbringen“, betont Oberbürgermeister Rayk Bergner (CDU). Mit der großzügigen Spende des Münchner Unternehmers Alfons Doblinger, der mit seiner Firma Dibag den Bau von Wohn-, Gewerbe- und Industrieprojekten sowie Verwaltungsgebäuden plant und realisiert, sei dies nun – unter Vorbehalt – möglich. „Wir möchten Fördermittel über das Leader-Programm beantragen“, so Bergner. Sollten die genehmigt werden, stehe der Sanierung nichts mehr im Wege. „Und Glesien hat kein Ortsbegegnungszentrum“, betont er vielsagend.

Von Linda Polenz