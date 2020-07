Glesien: Fußweg in Lindenstraße wird befestigt

Schkeuditz

Der Fußweg in der Lindenstraße in Glesien wird befestigt. Das hat der Schkeuditzer Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen. Allerdings gab es Diskussionen vor der Entscheidung. Insbesondere die hohen Kosten schreckten einige Stadträte ab.

Mittel kommen aus Corona-Rettungsschirm

Ursprünglich waren in diesem Jahr 35 000 Euro für die Maßnahme Fußweg Lindenstraße eingeplant. Nun sollen daraus 315 000 Euro werden. Neben der Befestigung des Weges soll auch eine Verkehrsinsel zur Gefahrenminderung entstehen. „Möglich macht das der Corona-Rettungsschirm für Kommunen der Bundesrepublik Deutschland“, erläuterte Oberbürgermeister Rayk Bergner ( CDU). Wie berichtet, erhält Schkeuditz zur Abfederung der Mindereinnnahmen aus Gewerbe- und Einkommenssteuern 1,5 Millionen.

Drei Bauabschnitte sind geplant

„Wie die Hasenheide in Dölzig ist auch die Lindenstraße immer wieder Thema in den Haushaltsverhandlungen und fällt immer wieder hinten runter“, so Bergner. „Nun wollen wir auch diese Maßnahme mal komplett angehen.“ Sie sei zu einem Vorhaben in drei Bauabschnitten geworden, viel größer und umfangreicher als ursprünglich geplant. „Deshalb auch der höhere Preis“, sagte der Oberbürgermeister.

Stadträte wollen lieber in Schulen investieren

Genau mit dem hatte Grünen-Stadtrat Oliver Gossel so seine Probleme. „Ich kann mich nicht erinnern, dass wir jemals so viel Geld für einen Gehweg ausgegeben haben“, monierte er. „Auf der anderen Seite liegt die technische Ausstattung von Schulen im Argen. Ich würde das Geld lieber in solche Maßnahmen stecken. In die Zukunft statt in einen Fußweg.“ Die Digitalisierung an Bildungsstätten sei über den Digitalpakt Schule abgedeckt, entgegnete Bürgermeister Lothar Dornbusch (Freie Wähler). „Da setzen wir gerade die Planungen um.“ Auch Stadträtin Bärbel Kinski (Freie Wähler) hätte das Geld lieber in Schulen investiert. „Wir haben in der Kernstadt auch unbefestigte Fußwege“, sagte sie. „Und ich höre immer wieder von den Leuten, dass immer nur in die Dörfer investiert werde.“

OBM: Auseinander dividieren ist nicht zielführend

Der Glesiener Ortsvorsteher Chris Bageritz (parteilos) sah’s anders. „Wir sind dankbar, dass an unseren Ortsteil gedacht wird“, sagte er. Das Thema Fußwege sei ein generelles, meinte indes OBM Bergner. „Wir müssen auch in Beton investieren, damit die Rollstuhlfahrer und Eltern mit Kinderwagen gut durch Schkeuditz kommen“, betonte er. „Ich finde es nicht zielführend, wenn wir Kernstadt und Ortsteile jetzt auseinanderdividieren.“ Am Ende wurde die Maßnahme mit einer Gegenstimme und einer Enthaltung beschlossen.

