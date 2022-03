Glesien: Ukrainische Flüchtlinge beteiligen sich am Frühjahrsputz

Schkeuditz

Ein Dorf putzt sich raus: Der Ortschaftsrat hatte zum Frühjahrsputz gerufen – und halb Glesien war auf den Beinen. Auch dabei: mehr als 40 ukrainische Flüchtlinge, die derzeit im Landhotel Glesien untergebracht sind. Sie nutzten die Gelegenheit auch, um die Gegend ein bisschen kennenzulernen.

Russisch hilft bei der Verständigung

Und nebenbei wurde das Dorf von Unrat und Müll befreit. Peter Sack, der in Glesien wohnt, freute sich über die Hilfsbereitschaft. „Wir haben im Hotel informiert, dass jeder, der helfen will, gern gesehen ist“, sagte er. „Dass so viele ukrainische Frauen mit ihren Kindern gekommen sind, überrascht uns. Natürlich positiv.“ Er selbst spreche Russisch, könne sich daher auch mit den Ukrainern, von denen viele ebenfalls die russische Sprache können, verständigen.

Dorf ist wieder schick

Neben dem Sammeln von Müll wurde am Strengenbach der Fußweg von Unkraut befreit. Auch am Sportplatz, in der Gagarinstraße, An den Kleingärten, in der Karl-Liebknecht-Straße und im Industriegebiet wurde tatkräftig aufgeräumt. Einige Glesiener nutzten die Gelegenheit auch, um mal vor der eigenen Haustür kräftig durchzufegen.

Von Linda Polenz