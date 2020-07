Glesiener Kirche strahlt in altem Glanz

Die alte Kirche in Glesien ist wieder ein Stück schöner: In den vergangenen Monaten wurde der Putz erneuert und gestrichen. Als nächstes ist die Orgel dran.

Einsatz in luftiger Höhe: Carola Geatz erneuert die Fassade an der Kirche in Glesien. In den vergangenen Monaten wurde der alte Glanz des Gotteshauses wiederhergestellt. Quelle: Michael Strohmeyer