Goldener Hirsch Dölzig: Nach der Corona-Krise ein Sarg voller Löffel

Schkeuditz

Deutlich sichtbar stand bis Freitag ein Sarg vor dem Goldenen Hirsch in Dölzig, gefüllt mit Löffeln. Am Freitag hat Wirt Lutz Köhler ihn vors Bundeskanzleramt gebracht. Aus Protest. Seit Freitag hat der Goldene Hirsch, übrigens einer der ältesten Landgasthöfe in Leipzig, wieder geöffnet – dennoch ist die Zukunft unsicher.

Eigentlich wollte Köhler am 26. Juni sein 30. Jubiläum als Inhaber des Goldenen Hirschs feiern. „Aber dieses Jahr habe ich nichts mehr zu feiern“, sagt er. „Wir müssen das Geld nun zusammenhalten. Und hoffen, alle Rechnungen zahlen zu können.“ Von jetzt auf gleich wurde auch sein Landgasthof geschlossen. „Da haben wir erstmal 14 Tage überlegt, ob wir leben oder sterben sollen“, erzählt er. Natürlich habe er nach 30 Jahren am Markt einige Rücklagen. „Aber es konnte uns ja niemand sagen, wie lange geschlossen bleiben muss.“ Eine Förderung habe er nicht bekommen, weil er mehr als zehn Mitarbeiter und mehr als eine Million Euro Umsatz im Jahr hat. „Also musste ich wieder einen Kredit aufnehmen“, erklärt er. „Und das, obwohl ich gerade fertig war mit allen Krediten und endlich mal aufatmen konnte.“

Anzeige

Volle Kosten, 40 Prozent weniger Einnahmen

Gemeinsam mit anderen Wirten in Leipzig hat sich Köhler, der den Goldenen Hirsch als Investruine übernahm, zu einer Initiative zusammengeschlossen. „Wir fordern eine Förderung oder Entschädigung für die nächsten zwei Monate“, erklärt er. Denn: Seit der Wiedereröffnung habe er wieder volle Kosten – bei 30 bis 40 Prozent weniger Umsatz. „Wir dürfen ja die Gaststätte nur zu 60 Prozent belegen“, so Köhler. „Dabei ist unser Gasthof so kalkuliert, dass die Tische ein- bis zweimal in der Woche komplett belegt sind.“

Weitere LVZ+ Artikel

Eine Kraft nur für die Desinfektion

Neben der Reduzierung der Gäste gibt es ein umfangreiches Hygienekonzept im Goldenen Hirsch. „Die Leute werden zum Platz begleitet, jede Stunde werden alle Bereiche, die Gäste anfassen könnten, desinfiziert“, erklärt Köhler. Dazu zählten Türklinken, Wasserhähne. „Ein Mitarbeiter bei uns macht den ganzen Tag nichts anderes.“ Zudem müsste nach jedem Gast der Tisch komplett desinfiziert werden, so Köhler. „Wir brauchen für einen Sechs-Personen-Tisch dafür zwölf Minuten.“ Zudem habe er 600 Blatt Papier laminiert, um die Speisekarte desinfizierbar zu machen. „Wir haben insgesamt 2600 Euro in das Hygienekonzept investiert“, sagt er. „Und das, obwohl wir in den vergangenen Wochen null Einnahmen hatten.“

30 Prozent überstehen Krise nicht

Am Freitag seien es vor allem die Stammgäste gewesen, die im Goldenen Hirsch zu finden waren. „Am Sonnabend haben wir den Einbruch aber schon gemerkt“, sagt Köhler. Veranstaltungen dürften gar nicht mehr stattfinden. „Unser großer Saal war eigentlich ausgebucht. Jetzt bekommen wir eine Stornierung nach der anderen rein.“ Er rechne damit, dass etwa 30 Prozent der Wirte in Leipzig die Krise nicht überstehen. „Es spricht auch für sich, wenn sich Gastronomen, die eigentlich Alphatiere sind, in einer Initiative zusammenschließen“, meint Köhler. Er habe Angst, dass nochmal zwei Monate vergehen, bis wieder Normalzustand herrscht. „Und das wird richtig bitter für uns.“

Von Linda Polenz