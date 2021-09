Grundschule in Dölzig steht kurz vor der Fertigstellung

Schkeuditz

Fast geschafft: Die neue Paul-Wäge-Grundschule im Schkeuditzer Ortsteil Dölzig soll Ende Oktober übergeben werden. Ursprünglicher Einzugstermin: Sommer 2020. Wegen Lieferschwierigkeiten diverser Gewerke hatte die Eröffnung der Schule immer wieder verschoben werden müssen.

Eröffnung ist nach den Herbstferien

„Wir sind noch bei ein paar Restarbeiten“, sagt Oberbürgermeister Rayk Bergner (CDU) auf LVZ-Anfrage. „Die Außenanlagen werden gerade gestaltet, die Inneneinrichtung wird geliefert.“ Zudem fänden in den nächsten Wochen die Abnahmen statt, die zum Betrieb einer Schule nötig sind. „Aber wir sind auf einem guten Weg“, so Bergner, der bislang einen Eröffnungstermin nie nennen wollte.

Schule stand auf der Kippe

Für etwa 4,5 Millionen Euro entsteht seit Anfang 2019 in unmittelbarer Nähe zur alten Paul-Wäge-Schule ein zweigeschossiger Neubau. Dass in Dölzig überhaupt an einer Schule gebaut wird, war keineswegs selbstverständlich. „Seit 1997 haben wir um unsere Schule kämpfen müssen“, sagte Ortsvorsteher Thomas Druskat bei der Grundsteinlegung im Mai 2019. „Dreimal sind Ausnahmegenehmigungen erteilt worden, damit der Schulbetrieb aufrechterhalten werden konnte. Einmal ist uns von der Landesregierung die Mitwirkung entzogen worden.“ Letztlich hätten alle an einem Strang gezogen und gemeinsam um den Erhalt der Dölziger Einrichtung gekämpft – und gewonnen. „Mittlerweile gibt es diese Probleme nicht mehr“, betont Druskat. „Es werden bei uns genügend Kinder geboren. Der Ortsteil wächst wie ganz Schkeuditz stetig.“

Wasserwerke untersuchen Gründach

Auch deshalb hat sich der Stadtrat seinerzeit gegen einen Anbau und für einen kompletten Neubau entschieden. Dieser ist dank eines Aufzuges barrierefrei. Etwa vier Millionen Euro der Gesamtkosten trägt die Stadt Schkeuditz, der Rest sind Fördermittel des Freistaates Sachsen. „Das ist eine Investition in die Zukunft Dölzigs“, betont der Oberbürgermeister stets. Und die Schule hat einen besonderen Clou: Die Leipziger Wasserwerke starten auf dem Dach der Einrichtung ein Pilotprojekt. Es wird in Zusammenarbeit mit der Kommune zehn Jahre lang gemessen, was Gründächer leisten können. Dafür werden Messeinheiten installiert. Die Wasserwerke setzen ein solches Projekt in Dölzig zum ersten Mal um. Alle Beteiligten seien gespannt, welche Erkenntnisse sich daraus für künftige Bauvorhaben in der Region ableiten lassen, heißt es.

Von Linda Polenz