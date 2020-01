Gymnasium Schkeuditz öffnet seine Türen

Schkeuditz

Das Gymnasium Schkeuditz lädt alle Interessierten Freitagnachmittag zum Tag der offenen Tür ein. Von 16.30 bis 19.30 Uhr können sich Schüler und ihre Eltern über die verschiedenen Profile und den Unterricht in den einzelnen Fächern erkundigen.

Entscheidungshilfe bei weiterführender Schule

Der Tag der offenen Tür soll vor allem Grundschülern und ihren Eltern bei der Wahl der weiterführenden Schule helfen. So können die Knirpse Experimente in Physik ausprobieren, in die Bereiche Mathematik und Kunst hineinschnuppern. Eins der Highlights ist die kleine, gemütliche Bibliothek in der vierten Etage. Aus ihren etwa 3100 Büchern können sich Schüler jederzeit etwas ausleihen – oder sich einfach in der Pause ein Buch zum Lesen schnappen.

Profilunterricht ab Klasse 8

Am Gymnasium in Schkeuditz lernen derzeit mehr als 600 Schüler von der fünften bis zur zwölften Klasse. Sie können ab der achten Klasse zwischen zwei Profilen entscheiden: dem mathematisch-naturwissenschaftlichen oder dem künstlerischen. Im jeweiligen Profil wird dann der Unterricht vertieft. 50 Lehrkräfte stehen für den Unterricht zur Verfügung. Bis zum August 2018 gehörte zu Schkeuditz noch das Gymnasium in Markranstädt. Das ist allerdings mittlerweile wieder selbstständig. Neben dem Gymnasium gibt es in Schkeuditz auch eine Oberschule.

Von Linda Polenz