Schkeuditz

Bereits zum achten Mal hat das Gymnasium Schkeuditz am Freitagnachmittag Campusfest gefeiert. Traditionell schauen sich die Dritt- und Viertklässler aus den Grundschulen der Flughafenstadt an diesem Tag die Bildungseinrichtung an. Bei verschiedenen Aktionen erhielten sie eine Vorstellung vom Alltag an einem...