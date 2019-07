Schkeuditz

Am Ende wird immer alles gut. Auch beim Streit um die Halloween-Party in Schkeuditz gibt es nun eine Einigung. Wie Oberbürgermeister Rayk Bergner ( CDU) mitteilte, findet die Veranstaltung in jedem Fall statt. Auch mindestens einer der bisherigen Organisatoren ist weiter dabei.

„ Halloween kann jetzt sogar tatsächlich am Halloween-Tag steigen“, sagte Bergner freudestrahlend. Heißt: am 31. Oktober. Wie berichtet, hatten die bisherigen Organisatoren das Handtuch geworfen, weil es unter anderem keine terminliche Einigung mit dem bisherigen Veranstaltungsort, dem Kulturhaus „Sonne“, gab. Nun ist eine Ausweichlösung gefunden, die große Gruselparty findet im Gasthof „Zur Landesgrenze“ statt.

Organisiert wird die Sause von den Stadtwerken Schkeuditz gemeinsam mit dem bisherigen Veranstalter Andreas Guhde, der die Halloween-Party überhaupt erst initiiert hatte. „Der Wille, etwas für die Kinder zu tun, war und ist bei mir ungebrochen“, sagt er. Vor sechs Jahren hatte er erstmals die Idee einer Halloween-Party in Schkeuditz. „Es hat sich dann ziemlich schnell ein Team gefunden“, erzählt er. „Damals habe ich das noch auf eigene Kosten gemacht.“ Wegen Unstimmigkeiten stand das Halloween-Fest in diesem Jahr auf der Kippe. „Jetzt steht fest, dass es eine Fortsetzung gibt“, so Guhde.

Wie genau die Party aussehen wird, ist noch unklar. Die Abstimmungen dazu beginnen in der nächsten Woche.

Von Linda Polenz