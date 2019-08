Schkeuditz Schkeuditz-Dölzig - Hasenheide: Vorerst kein Ausbau möglich Die Straße Hasenheide kann auch in diesem Jahr nicht ausgebaut werden. Seit Jahrzehnten hoffen die etwa 70 Anwohner darauf, dass die Schotterpiste gemacht wird. Ob es 2020 klappt, ist fraglich.

Die Straße Hasenheide in Dölzig ist in einem schlechten Zustand. Ein Ausbau ist derzeit mangels Fördergeldern nicht in Sicht. Quelle: Michael Strohmeyer