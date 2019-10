Helios-Klinik zeigt Herzdruckmassage

Schkeuditz

Anlässlich des weltweiten „World-Restart-a-Heart-Day“ am Dienstag hat die Helios-Klinik Schkeuditz am Flughafen Leipzig/Halle Interessenten gezeigt, was als Ersthelfer zu tun ist – und wie man eine Herzdruckmassage richtig durchführt.

„Oft sind wir auf die Hilfe der Ersthelfer vor Ort angewiesen, denn bei einem plötzlichen Herzstillstand zählt jede Minute – vor allem die ersten vorm Eintreffen des Notarztes“, so Henrik Rüffert, Chefarzt der Klinik für Anästhesie, Intensivmedizin und Schmerztherapie. Er hat gemeinsam mit seinem Team die Schulungen auf dem Flughafen durchgeführt. „In Deutschland trifft der plötzliche Herz-Kreislauf-Stillstand jährlich etwa 50 000 Menschen“, heißt es aus der Klinik. „Etwa 60 Prozent der Bevölkerung beobachten einen Herzstillstand, aber nur bis zu 28 Prozent der Beobachter eines solchen Vorfalls reanimieren vor Eintreffen des Rettungsdienstes.“

Mit der Initiative „World Restart a Heart“ werden zum zweiten Mal weltweit Menschen geschult, um im Falle eines plötzlichen Herz-Kreislauf-Stillstandes diesen zu erkennen, den Rettungsdienst zu rufen und eine lebensrettende Herzdruckmassage durchzuführen. „Viele haben Angst, etwas falsch zu machen“, so Rüffert. „Doch das Einzige, was man falsch machen kann, ist, nichts zu machen.“

Von Linda Polenz