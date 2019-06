Schkeuditz

Hickhack ums Schkeuditzer Halloween-Fest: Wie das Orga-Team mitteilte, wird es in diesem Jahr keine solche Veranstaltung im Kulturhaus Sonne geben. Grund dafür sei unter anderem der fehlende ausgeglichene Finanzplan. Unverständlich für die Stadtwerke Schkeuditz, die eine Finanzierungszusage gemacht hatten – und das Fest nun doch stattfinden lassen.

Drei Gründe für Absage

Die bisherigen Veranstalter machen drei Gründe dafür verantwortlich, dass es keine fünfte Auflage des Festes geben sollte. „Zum einen bekommen wir trotz Unterstützung durch die Stadtwerke keinen ausgeglichenen Finanzierungsplan hin“, erklärt Mit-Organisatorin Catharina Loch. Eine Initiative aus Privatpersonen hatte sich zusammengefunden, um alljährlich dieses Angebot für die Schkeuditzer Kinder auf die Beine zu stellen. „Die Verantwortung ist für Privatpersonen auch einfach zu groß“, nennt Loch gleich den zweiten Grund. Und: „Durch die Auslastung des Kulturhauses Sonne kann uns nicht immer zum selben Termin eine Veranstaltung garantiert werden.“ Aber Halloween sei nunmal am 31. Oktober.

Straßenbahndepot zu kalt

Konkret geht es um eine Kaninchenausstellung, die traditionell jedes Jahr um diese Zeit in der Sonne stattfindet. „Die lässt sich auch nicht einfach verschieben“, sagt der Schkeuditzer Oberbürgermeister Rayk Bergner ( CDU). Finanziell hätten die Stadtwerke Schkeuditz das Halloween-Fest alljährlich gut ausgestattet. „Ich glaube nicht, dass es daran liegt.“ Vielmehr sehe auch er die Terminschwierigkeiten. Überlegungen, die Party wieder im historischen Straßenbahndepot stattfinden zu lassen, seien wieder verworfen worden. „Dort ist es um diese Zeit einfach schon zu kalt“, meint Bergner. Deswegen sei man ja ins Kulturhaus Sonne gegangen.

Keine Absprache mit Stadtwerken

In den sozialen Medien äußern die Schkeuditzer ihr Bedauern. „Kinder glücklich zu machen und zu sehen, sollte oberste Priorität haben“, heißt es da. Wohl auch deshalb sprach der Oberbürgermeister letztlich ein Machtwort – mit dem Ergebnis, dass es nun am 30. Oktober eine Halloween-Party geben wird. „Wir werden das zusammen mit der Sonne organisieren“, sagt Stadtwerke-Chef Ingolf Gutsche auf Nachfrage der LVZ. So recht verstehen kann er das Hickhack allerdings nicht. „Ich habe den bisherigen Organisatoren eine Finanzierungszusage gemacht. Zudem stand schon im vergangenen Jahr fest, dass in der Sonne nur der 30. Oktober geht“, so Gutsche. Mit ihm habe jedenfalls niemand geredet, dass beispielsweise mehr Geld benötigt würde. „Aber wir werden ja jetzt dennoch eine Halloween-Veranstaltung machen.“

Zusätzlich gibt es künftig Kinderfasching

Und nicht nur das: Im Zuge der Diskussionen um Halloween kam die Idee eines Kinderfaschings im Februar auf. „Auch das werden wir weiterverfolgen“, verspricht der Oberbürgermeister. So können sich die Schkeuditzer Kinder nun sogar auf eine zusätzliche Veranstaltung freuen.

Von Linda Polenz