Schkeuditz

Die Läden haben zu, aber ein Geburtstag steht vor der Tür? In Schkeuditz bieten einige Händler Click & Collect an. Darunter Geschenke- und Blumenladen, Buchhandlung und Uhrenmacher. Tendenz: steigend.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Blumen via Instagram bestellen

Für Claire Zeidler hat sich gar nicht so viel geändert. Auch schon vor der coronabedingten Schließung haben viele ihrer Kunden die Blumensträuße bestellt und dann abgeholt. „Bei uns geht das telefonisch, per E-Mail, über Facebook oder Instagram“, erklärt die Chefin von Blumen Zeidler in Glesien. „Einfach die Wünsche und den Wert reinschreiben – und los geht’s!“ Am Sonnabend sind die Schnittblumen bereits vor dem Mittag ausverkauft. „Das passiert häufig“, sagt sie. Was gar nicht so schlecht ist. „Schnittblumen sollten nun mal frisch sein.“ Täglich erstellt sie Instagram-Stories mit Sträußen und Gestecken. „Das können die Kunden auch kaufen“, so Zeidler. Bezahlt werden kann per Vorab-Überweisung. „Oder man bringt das Geld einfach im Umschlag mit.“

Blumen to go: In Glesien kann bei Claire Zeidler der Strauß für jeden Anlass bestellt werden. Inspiration gibt sie in ihren Instagram-Stories. Quelle: Michael Strohmeyer

Per Klingelzeichen Uhren zur Reparatur geben

Neben Zeidler in Glesien kann auch bei Uhren Ulbricht in der Friedrich-Ebert-Straße mittels Click & Collect die Uhr zur Reparatur gebracht werden. Montag bis Freitag in der Zeit von 10 bis 14 Uhr werden die Aufträge entgegen genommen. Kurz am Eingang klingeln, dann kann die Uhr abgegeben werden. Zudem können Kunden per Telefon oder E-Mail den Auftrag anmelden.

Lesestoff auf Bestellung

In Schkeuditz ebenfalls dabei ist die Buchhandlung am Markt. „Ich freue mich, dass wir wieder für die Kunden da sein können“, sagt Buchhändler André Mannchen. „Damit ist die Zeit ohne Lesestoff vorbei.“ Wer ein Buch möchte, kann bei ihm telefonisch oder über die Webseite www.kaufeinbuch.de bestellen – und dann bequem am Markt abholen. Die Bezahlung läuft ganz normal vor Ort. Seit Neuestem sind bei ihm die Fenster auch nicht ausschließlich mit Büchern dekoriert. „Es ist in diesen Zeiten wichtig, zusammenzuhalten“, sagt Mannchen. „Deshalb habe ich ein Schaufenster dem Leo-Laden überlassen.“

Leo-Laden liefert auch

Auch der bietet ein Stückchen weiter am Rathausplatz Click & Collect an. Geschenke, Feinkost, Wohnen und Dekorieren, Geschenke für Kinder – der Laden hat ein breites Portfolio. Neben dem Ladengeschäft bietet Leo einen Onlineshop, in dem ein Teil des Sortiments gekauft werden kann. Dann ist kein Abholen nötig, die Bestellung kann bequem nach Hause geliefert werden.

Geschenke, Feinkost, Deko und Geschenke bietet Birgit Leo vom Leo-Laden an. Quelle: Michael Strohmeyer

Stadt gibt Auflistung auf der Homepage

Auf der Webseite der Stadt Schkeuditz sind die jeweils aktuell teilnehmenden Geschäfte inklusive Kontaktdaten aufgelistet. „Es ist eine schöne Sache, dass unsere Einzelhändler nun wieder eine Möglichkeit haben, Kunden zu bedienen“, sagt Oberbürgermeister Rayk Bergner (CDU). „Wir als Kommune unterstützen das sehr gern.“ Direkt auf der Startseite unter www.schkeuditz.de gibt es einen Link zu Click & Collect. Zum Ende der Woche ist Elektro Hildebrandt neu hinzugekommen. Und auch die Stadtbibliothek bietet einen entsprechenden Service an.

Click & Collect ist auch in der Schkeudizuer Stadtbibliothek angekommen – im Bild: Leiterin Stefanie Maiwald. Quelle: Michael Strohmeyer

Von Linda Polenz