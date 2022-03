Schkeuditz

Ein 40 Tonnen schwerer Laster ist dieser Tage vom Schkeuditzer Hoffnungszentrum aus in Richtung Moldawien gestartet. Das dortige Kinderhilfswerk „Elim“, was übersetzt „Oase“ heißt, nimmt derzeit täglich 30 bis 40 Flüchtlinge aus dem Nachbarland Ukraine auf. „Wir haben seit mehr als 15 Jahren eine freundschaftliche Partnerschaft mit dieser Einrichtung“, sagte Hoffnungszentrum-Chef Andreas Haller. „Selbstverständlich helfen wir auch in dieser Situation, da viele Menschen vor dem Krieg nach Moldawien flüchten.“ Mit dem jetzt gestarteten Sattelschlepper voller Lebensmittel, Kleidung, Decken, Schlafsäcke, Fahrräder, Kinderwagen und Hygieneartikel zum Beispiel. Alles finanziert mit Spenden.

Hoffnungszentrum-Chef reist hinterher

Auch Andreas Haller wird in den nächsten Tagen die 2000 Kilometer nach Moldawien auf sich nehmen. Auf dem Rückweg bringt er ukrainische Flüchtlinge mit nach Schkeuditz. Doch nicht nur das: Pro Woche spendet das Hoffnungszentrum 5000 Euro an das Hilfswerk für die ukrainischen Flüchtlinge. „Das klingt erst mal viel“, so Andreas Haller. „Aber bei bis zu 40 Flüchtlingen pro Tag ist die Summe eigentlich knapp bemessen.“ Er sei überwältigt von der Großzügigkeit der Menschen, die seinem Verein derzeit Spenden zukommen lassen. „Das ist ein wundervolles Zeichen der Solidarität“, kommentierte er. „Das bewegt mich wirklich sehr.“

Von Linda Polenz