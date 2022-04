Hobby-Astronomen in Schkeuditz feiern 30. Geburtstag mit Harald Lesch

Schkeuditz

Große Party und prominenter Besuch am Wochenende in Schkeuditz: Der Freundeskreis des Planetariums feierte seinen 30. Geburtstag und hatte neben lokalen Akteuren auch den bekannten Astrophysiker Harald Lesch zu Gast.

Etwa 850 Besucher bei Vortrag von Harald Lesch

„Eine großartige Veranstaltung“, freute sich Henry Röhr, der Vorsitzende des Freundeskreises. Etwa 850 Besucher wollten sich den nun schon zweiten Vortrag von Harald Lesch in Schkeuditz nicht entgehen lassen. Unter dem Motto „Was hat das Universum mit mir zu tun?“ erklärte er wichtige Zusammenhänge zwischen dem Menschen und dem Universum.

Vereinschef feiert gleichzeitig 72. Geburtstag

Der eigentliche Geburtstag des Vereins fand allerdings tags zuvor statt. Der ehemalige Vorsitzende Andreas Meyer, der die Geschicke des Freundeskreises von Ende 1992 bis Anfang 2012 leitete, und Röhr als aktueller Vereinschef hatten einiges zu erzählen. „Ich erinnere mich noch gut an die partielle Sonnenfinsternis im Jahr 2015“, so Röhr. „Da waren etwa 500 Leute da.“ Durch viele Fernrohre mit Sonnenfilter konnte damals das Ereignis beobachtet werden. Röhr selbst ist seit dem 12. März 2012 der Vereinsvorsitzende und hat zeitgleich mit dem Freundeskreis seinen 72. Geburtstag gefeiert. „Das haben wir extra so gelegt“, sagte er lachend. „An meinem Geburtstag ist nämlich seit 72 Jahren schönes Wetter.“

Noch eine Veranstaltung mit Lesch geplant

Jeden dritten Freitag im Monat findet eine öffentliche Himmelsbeobachtung des Freundeskreises Planetarium in der Schkeuditzer Sternwarte statt. Zudem wird am 9. Juli ein großes Familienfest gefeiert. Und in zwei Jahren ist ein weiteres Highlight geplant. „Dann soll Harald Lesch zum dritten Mal nach Schkeuditz kommen“, so Röhr. Die Planungen dafür sollen demnächst anlaufen.

Von Linda Polenz