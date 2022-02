Höchstes Startgebot im Katalog: Schkeuditzer Hotel wird versteigert

Leipzig/Schkeuditz

Knapp 1,4 Millionen Euro Startgebot: Am Freitag wird über die Sächsische Grundstücksauktionen AG in Leipzig das „Hotel Leipzig West“ versteigert. Das liegt im Schkeuditzer Ortsteil Dölzig und ist das Angebot mit dem höchsten Startgebot im gesamten Frühjahrskatalog.

Insgesamt 71 Zimmer

Das Hotel im Dölziger Gewerbegebiet hat insgesamt 71 Ein- bis Dreibettzimmer mit integriertem Bad und ist derzeit verpachtet. Der Vertrag läuft noch bis zum 30. September 2023 und verlängert sich jeweils um ein Jahr. Die Einnahmen durch die Pacht betragen etwa 100 000 Euro im Jahr. „Ich weiß, dass das Hotel zur Versteigerung steht“, erklärt der Schkeuditzer Oberbürgermeister Rayk Bergner (CDU). „Allerdings auch nur aus dem Auktionskatalog.“ Angaben zu Gründen oder Folgen könne er daher nicht machen. „Es ist jetzt nichts Ungewöhnliches, dass Objekte versteigert werden“, sagt er. „Auch nicht in Schkeuditz.“

Gebaut im Jahr 1994

Neben den 71 Zimmern gibt es auf der insgesamt 1535 Quadratmeter großen Nutzfläche eine Lobby, ein Restaurant, eine Küche, Aufenthalts- und Büroräume. Laut Auktionskatalog ist das Objekt in „einem guten, dem Nutzungszweck entsprechenden Zustand und wird laufend instandgehalten“. Die Zimmer kosten auf der Webseite des Hotels zwischen 55 und 105 Euro inklusive Frühstück. Auf dem etwa 3000 Quadratmeter großen Grundstück befindet sich auch eine Terrasse für sonnige Tage. Gebaut wurde die Anlage im Jahr 1994. Die Zimmer verteilen sich auf drei Geschosse. Zudem stehen Konferenzräume zur Verfügung, die aktuell als Lager genutzt werden. Das Restaurant bietet neben dem Frühstück auch Gerichte à la Carte am Abend an.

Andere spannende Objekte zur Versteigerung

Doch das Dölziger Hotel ist nur eins von insgesamt 47 Objekten, die im Leipziger Marriott-Hotel ab 11 Uhr unter den Hammer kommen. So soll auch eine Dreiraumwohnung im Leipziger Stadtteil Stötteritz den Besitzer wechseln. Die etwa 63 Quadratmeter große Wohnung in der Holzhäuser Straße 33 hat ein Startgebot von 130 000 Euro. Auch spannend: In Thüringen steht unmittelbar am Rennsteig ein Holzhaus in Blockbohlenbauweise zur Versteigerung. Für die 160 Quadratmeter Wohn- und 466 Quadratmeter Grundstücksfläche werden mindestens 130 000 Euro fällig. Dafür können die neuen Eigentümer dann aber auch gleich einziehen.

Übertragung nur im Livestream

Wegen des aktuellen Infektionsgeschehens finden die Versteigerung ohne Saalpublikum statt. Stattdessen werden sie per Livestream ins Internet übertragen. Gebotsabgaben sind telefonisch, mittels schriftlicher Bietungsaufträge oder über das Bieterportal im Internet möglich. Als Sicherheitsleistung werden bei Geboten ab 20 000 Euro zehn Prozent des Höchstgebotes fällig. Eine zweite Versteigerung der Sächsischen Grundstücksauktionen AG findet am Dienstag in Dresden statt. Insgesamt stehen 99 Immobilien mit einer Mindestauktionssumme von etwa elf Millionen Euro zur Versteigerung.

Von Linda Polenz