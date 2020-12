Hoffnungsgeschenke für Moldawien gehen bald auf die Reise

Taucha/Schkeuditz

Mit der Aktion „ Weihnachten im Schuhkarton” unterstützen die Tauchaer Kirchgemeinden viele Jahre Kinder in Osteuropa und bereiteten ihnen unvergessliche Weihnachten. Die Initiative konnte aus organisatorischen Gründen nicht weiter fortgesetzt werden. Der Gedanke zu helfen, aber blieb. Und so wurde man über bestehende Kontakte zum „Hoffnungszentrum Schkeuditz“ auf dessen Projekt „Hungerhilfe für Moldawien“ aufmerksam.

Dürre bedroht die Existenz vieler Moldawier

Das früher zur Sowjetunion gehörende Land hat in den letzten Jahren durch erhebliche Dürreschäden schwere Ausfälle bei den Ernten in der Landwirtschaft zu verzeichnen, die als Haupterwerbsquelle für viele Familien existenzbedrohlich geworden sind. Hinzu kommt, dass es in diesem osteuropäischen Staat kaum Sozialleistungen gibt.

Anzeige

Um in diesen Familien das Leid wenigstens etwas zu lindern, ihnen zu helfen und ihnen eine Freude zu machen, haben sich die Tauchaer Kirchgemeinden der Schkeuditzer Aktion angeschlossen.

Seit Ende November wird verpackt

Seit Ende November wurden in der Kleiderkammer Pakete mit den Spenden der Tauchaer gepackt. Annelie Hampel und Barbara Kolditz von der Tauchaer Kleiderkammer hatten ordentlich zu tun. Etwa 120 Pakete gehen von Taucha aus auf die Reise nach Osteuropa. „Allein aus unserem Gymnasium kommen 76 Pakete. Alle Klassenstufen haben sich beteiligt und sogar die Lehrer haben gespendet“, berichtete Karoline Kolditz vom Geschwister-Scholl-Gymnasium. Auf der Packliste standen Bekleidung, Lebensmittel, Hygieneartikel, Schulsachen und Spielzeug.

Reise ist 1425 Kilometer lang

Am Freitag war die Aktion zu Ende, denn schon am 11. Dezember wird ein LKW in die 1425 Kilometer entfernte Stadt Singerei starten. „Wir haben mit rund 800 Geschenk- und etwa 400 Lebensmittel-Paketen eine ungemein hohe Beteiligung erfahren. Für die großzügigen Spenden möchten wir uns bei allen Schkeuditzern und Tauchaern bedanken“, freute sich Andreas Haller, Koordinator der Aktion und Geschäftsführer des Vereins „Hoffnung für alle e.V.”, über die große Hilfsbereitschaft. „Durch die Reiseeinschränkungen wegen der Corona-Pandemie ist es uns leider nicht möglich den Transport zu begleiten. Wir hoffen aber, dass es im neuen Jahr bald möglich sein wird, mit den Hilfsorganisationen vor Ort in Kontakt zu kommen“, hofft Haller.

Von Reinhard Rädler