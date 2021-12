Hoffnungszentrum Schkeuditz packt mehr als 1000 Geschenke für Moldawien

Ein neuer Rekord: Mehr als 1000 Geschenke machen sich vom Schkeuditzer Hoffnungszentrum aus nächste Woche auf die Reise zu bedürftigen Familien in Moldawien.

Mehr als 1000 Pakete für bedürftige Familien in Moldawien: Am Sonnabend war die letzte Packaktion im Hoffnungszentrum, nächste Woche geht’s per LKW auf die 2000 Kilometer lange Reise. Quelle: Michael Strohmeyer