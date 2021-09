Hortanbau in Radefeld dauert länger als geplant

Schkeuditz

Der Anbau des Hortes im Schkeuditzer Ortsteil Radefeld wird später als geplant fertig. Darüber informierte die Stadtverwaltung jüngst die Eltern. Ursprünglich war ein Einzug der Kinder mit dem neuen Schuljahr geplant, nun wird es nicht vor Ende Oktober, wie es aus dem Rathaus heißt.

Lange Lieferzeiten bei Fenstern und Türen

„Auf Grund von Lieferschwierigkeiten bei einigen Elementen konnten wir den ursprünglich avisierten Eröffnungstermin nicht halten“, sagt Oberbürgermeister Rayk Bergner (CDU) auf Nachfrage. Konkret hätten Fenster und Türen derzeit sehr lange Lieferzeiten. Bis zum Umzug verbleiben die Kinder nun zunächst im Hort in Glesien. Das sei mit der Schule so abgestimmt, die Zusammenarbeit laufe sehr gut, so Bergner.

Ein Gruppenraum entsteht

Der Anbau des Hortes war notwendig geworden, weil die Anzahl der Kinder im Nordraum stetig steigt. „Mit der Erweiterung können in Radefeld 100 statt bisher 70 Kinder betreut werden“, erklärt Anja Göhler, die zuständige Sachgebietsleiterin und Ortsvorsteherin von Radefeld. Dazu werde ein Gruppenraum entstehen, zudem würden Küche und Sanitärräume vergrößert. „Dadurch steigern wir auch die Hortqualität“, so Göhler. Auch der Eingangsbereich werde neu gestaltet. „Bisher haben Bibliothek, Ortsteilverwaltung und Hort quasi einen Eingang“, sagt die zuständige Rathausmitarbeiterin. „Das wollen wir ebenfalls entzerren.“ Künftig befinde sich der Eingang der Ortsteilverwaltung und der Bibliothek links, der für den Hortbereich auf der rechten Seite des Gebäudes.

Alles, was Ihren Heimatort bewegt – per Mail Newsletter abonnieren und wissen, was in Ihrem Ort gerade wichtig ist: den Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Maßnahme muss dieses Jahr fertig werden

Die Baumaßnahme kostet insgesamt 1,2 Millionen Euro. Davon werden 62 Prozent, also 716 000 Euro, über Fördermittel realisiert. „Dadurch sind wir ein bisschen unter zeitlichem Druck“, so Göhler. Denn: Die Mittel stammen aus dem Sofortprogramm Corona zur Beschleunigung der Grundschulbetreuung, die Maßnahme muss noch in diesem Jahr fertig gebaut werden, um die Förderung nicht zu verlieren. „Allerdings haben wir den Fördermittelbescheid auch erst vor einem halben Jahr bekommen“, ergänzt Oberbürgermeister Bergner. „Der Zeitplan hat uns von vornherein viel abverlangt.“ Derzeit laufen die Baumaßnahmen im Inneren. Nach der Fertigstellung werden die Kinder von der Schule in Glesien mittels Schulbus in den Hort nach Radefeld gebracht.

Auch Neubau der Dölziger Schule verzögert sich

Zum Fertigstellungstermin der Grundschule in Dölzig macht die Stadtverwaltung weiterhin keine Angaben. Ursprünglich war der Einzug dort bereits im Sommer 2020 geplant. Seit Mai 2019 baut die Stadt für etwa 4,5 Millionen Euro eine komplett neue Schule, weil die alte Paul-Wäge-Schule auf Dauer zu klein wird. Die Kommunalen Wasserwerke Leipzig starten auf dem Dach der Einrichtung unterdessen ein Pilotprojekt. Es soll langfristig untersucht werden, was Gründächer leisten können.

Von Linda Polenz