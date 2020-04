Illegale Müllablagerung in der Schkeuditzer Aue

Schkeuditz

Immer wieder wird in der Aue in Schkeuditz illegal Müll abgekippt. In dieser Woche war es besonders schlimm: Barhocker, Küchenmöbel, ein Schreibtischstuhl türmen sich im Wald. Die Stadt hat es mittlerweile beräumt – und Anzeige erstattet. Die Chance, die Täter zu bekommen, ist allerdings gering.

Stadt erstattet Anzeige

„Das ist leider schon immer ein Thema“, sagt der Schkeuditzer Oberbürgermeister Rayk Bergner ( CDU) auf LVZ-Nachfrage. „Allerdings war es jetzt ein wirklich krasses Beispiel.“ Zwar erstatte die Stadt jedesmal Anzeige, es sei jedoch sehr schwer, die Täter zu greifen. Im Grunde bleibe der Kommune nur das Beräumen, schildert Rathauschef Bergner. „Aber ganz ehrlich: Ich verstehe es nicht“, betont er. „Ich verstehe nicht, wie man mit dem Auto in die Aue fahren und seinen Müll mitten in der Natur abladen kann.“ Ohnehin dürfe man mit Kraftfahrzeugen gar nicht bis zu dieser Stelle.

„Aus meiner Sicht ist das eine Riesensauerei“, sagt der Oberbürgermeister. Wer Hinweise zu den Tätern geben kann, möge sich bei der Stadtverwaltung melden. „Wir sind dafür immer sehr dankbar“, so Bergner. „Und wir gehen dem auch nach.“ Aber auch er beobachte, dass die Dreistigkeit kaum noch Grenzen kennt. Er habe sogar schon davon gehört, dass ein vermeintlicher Umweltsünder auf frischer Tat ertappt wurde, sich sein Handeln in diesem Moment aber von Bauschutt-Abladen in Bauschutt-Aufladen änderte. „Dann können wir nichts machen“, sagt Bergner.

Fahndung in Netzwerken läuft

Das Problem der illegalen Müllentsorgung tritt in Schkeuditz immer wieder auf – an unterschiedlichen Stellen im Stadtgebiet. Derzeit allerdings vermehrt im Auwald. Aber auch Maisfelder und andere Orte sind betroffen. „Das Problem ist: Die Leute können von sonstwo kommen, wir wissen es einfach nicht“, erläutert der Oberbürgermeister. „Dennoch: Man lädt nicht einfach sein Zeug in der Gegend ab. Ich verstehe es wirklich nicht.“ Im aktuellen Fall wurden in den sozialen Netzwerken bereits Hinweise zum möglichen Täter ausgetauscht.

Von Linda Polenz