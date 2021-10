Im Schkeuditzer Rathaus ist nur noch bargeldloses Zahlen möglich

Schkeuditz

In der Schkeuditzer Stadtverwaltung, insbesondere im Bürgeramt, ist derzeit ausnahmslos bargeldloses Zahlen möglich. „Das hat etwas mit Sicherheit zu tun“, sagt Oberbürgermeister Rayk Bergner (CDU). Der Tresen im Bürgeramt in seinem gegenwärtigen Zustand sei als Kassenstelle einfach nicht geeignet. „Als Arbeitgeber müssen wir unsere Mitarbeiter schützen“, so Bergner.

Kassenautomat wird geprüft

Derzeit prüft die Verwaltung das Aufstellen eines Kassenautomates. „Momentan wissen wir weder, was so ein Automat und dessen Unterhaltung kostet, noch ob wir dafür genügend Platz haben“, erläutert der Oberbürgermeister. Eigentlich sei das oberste Ziel der Verwaltung, dass die Bürgerinnen und Bürger gar nicht mehr ins Bürgeramt müssen, sondern alles digital von zu Hause aus erledigen. „Allerdings dauert das wahrscheinlich noch viele Jahre“, so Bergner.

„Es wird niemand weggeschickt“

Im jüngsten Stadtrat gab es eine kurze Debatte zum Thema – auch mit Blick auf das Gesetz über die Deutsche Bundesbank, in dem auf Euro lautende Banknoten als einziges unbeschränktes gesetzliches Zahlungsmittel festgeschrieben sind. „Es wird niemand weggeschickt“, erläutert Bergner. „Jeder bekommt die von ihm gewünschte Dienstleistung.“ Bürgerinnen und Bürger, die nicht mit EC- oder Kreditkarte zahlen möchten, erhalten einen Überweisungsträger zum Begleichen der Gebühren mit nach Hause. „Es ist nur eine Zwischenlösung“, so Bergner. „Der Prüfauftrag hinsichtlich anderer Optionen ist im Gange.“

Von Linda Polenz