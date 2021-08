Schkeuditz

Treffen der Superlative am Wochenende im alten Straßenbahndepot in Schkeuditz: In der Halle entstand eine riesige Modelleisenbahnanlage aus Lego-Steinen. Die Idee dazu hatten Michael Dorschel und Ken Kaspick. Fast 700 Meter Schiene wurden verbunden, Transformatoren für die Strecke gekoppelt und mit Weichen, Schranken und Signalen abgestimmt.

„BauSpielBahn“-Treffen im alten Straßenbahndepot in Schkeuditz. Quelle: Michael Strohmeyer

Gekommen waren nicht nur Freunde der Mini-Eisenbahn aus Leipzig und Umgebung, sondern auch aus Polen, der Schweiz, den Niederlanden, Österreich und Luxemburg. So unter anderem der 15-jährige Louis Simon und sein Vater Christian aus Oranienburg. Sie hatten eine Wild-West-Eisenbahn mit Indianern aufgebaut. Beide schätzen die kreativen Möglichkeiten des Lego-Spielzeugs. „Wir haben gezeigt, was man alles mit den bunten Steinen machen kann“, sagte Kerstin Walker, Vorsitzende des veranstaltenden Leipziger Brick-Vereins. Sie ist nicht nur mit der Resonanz zufrieden, sondern freut sich schon auf den 11. und 12. September, wenn es wieder heiß: „Alles Lego! Börse und Modellbau im Straßenbahndepot.“

„BauSpielBahn“-Treffen im alten Straßenbahndepot in Schkeuditz. Quelle: Michael Strohmeyer

Von -stromy