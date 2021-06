In Schkeuditz gibt’s freie Impftermine

Schkeuditz

Es sind noch freie Impftermine in Schkeuditz zu haben. Ein mobiles Impf-Team kommt am 10. Juli in die Dreifeldhalle. Auch für den 30. Juni sind laut Webseite der Stadt Schkeuditz noch Termine frei.

Noch 21 Zeiten am 10. Juli frei

Die Termine dafür können unter anderem online gebucht werden. „Auf der Homepage geht das ganz einfach“, meint Oberbürgermeister Rayk Bergner (CDU). „Und es werden nur die Zeiten angezeigt, die auch verfügbar sind.“ Etwa 130 Termine gibt es am 10. Juli insgesamt zu vergeben. Stand Dienstagnachmittag waren noch 21 Zeiten ab 10.45 Uhr zu haben.

Geimpft wird ab 16 Jahre

Die Priorisierung ist auch bei den mobilen Impfteams mittlerweile aufgehoben. „Wir impfen Jugendliche ab 16 Jahren“, so Bergner. „Allerdings müssen bis 18 Jahre die Erziehungsberechtigten einwilligen.“ Das sei mittels Extra-Vermerk auf dem Impfformular möglich. Angewendet werde der Impfstoff von Biontech/Pfizer.

Auch am 30. Juni noch freie Termine

„Wir werden versuchen, auch später nochmal Termine zu bekommen“, so Bergner. Er wünsche sich, dass sich möglichst viele Schkeuditzer impfen lassen. Am 30. Juni, einem Mittwoch, sind noch Termine um 10.15, 13.45, 16.30 und 17 Uhr verfügbar.

Am Ostersonntag startete das Impfen in Schkeuditz

Der Landkreis Nordsachsen hatte im März die mobilen Impfteams für die Städte in Stellung gebracht. Den ersten Termin gab es in Schkeuditz am Ostersonntag. Damals waren alle verfügbaren Zeiten schon 75 Minuten nach Schalten der Hotline vergeben.

Von Linda Polenz