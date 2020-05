In Schkeuditz wird aus Trampelpfad richtiger Weg

Schkeuditz

Ein Weg, der bislang als Trampelpfad genutzt wurde, ist in Schkeuditz befestigt worden: die Verbindung zwischen Bahnhofstraße und Bundesstraße 6. Genutzt wird der Weg unter anderem von den Mitarbeitern von DHL.

Kosten betragen 23 000 Euro

„Der Weg war zwischenzeitlich ziemlich gefährlich geworden“, sagte Oberbürgermeister Rayk Bergner ( CDU). Um die Sicherheit weiter zu gewährleisten, sei er nun befestigt worden. Auf einer Länge von 33 Metern wurde Rechteck-Pflaster verlegt. Zudem wurden die Borde zu den bestehenden Wegen, also zur Bahnhofstraße und Bundesstraße abgesenkt, sodass Barrierefreiheit besteht. Die Kosten für den Ausbau betragen 23 000 Euro.

Geländer kam nicht infrage

„Eigentlich ist das eine Grünfläche“, erläuterte Bergner. „Aber die Bürger haben sich dort einen Weg gewünscht.“ Das sei nicht zuletzt durch den Trampelpfad an dieser Stelle deutlich zum Ausdruck gebracht worden. „Wir hatten dann zwei Möglichkeiten“, so der Stadtchef. „Wir hätten ein Geländer aufstellen oder eben den Weg ausbauen können. Wir haben uns für den Ausbau entschieden.“ So ist ein Gehweg mit einer Breite von mindestens zweieinhalb Metern entstanden.

Pfade werden begrünt

Die umliegenden Trampelpfade sollen nun noch mit Mutterboden und Grassamen begrünt werden. Eigentlich sollte die Baumaßnahme bis zum Mittwoch dauern – allerdings wird der Weg schon jetzt rege genutzt.

Von Linda Polenz