Jagd auf kleine Steine: Lego-Börse in Schkeuditz hat immer mehr Fans

Schkeuditz

Sammler, Spieler, Bauer, Interessierte – sie alle tummelten sich am Wochenende im alten Straßenbahndepot in Schkeuditz. Und sie alle eint die Leidenschaft an kleinen bunten Steinen mit Noppen in verschiedener Anzahl. Zum dritten Mal fand am Sonnabend und Sonntag die Lego-Börse des Vereins LBrick in Schkeuditz statt.

Anzahl der Stände verdoppelt

„Wir haben die Anzahl der Stände im Vergleich zum letzten Mal verdoppelt“, freute sich Kerstin Walker vom Verein. Beim ersten Mal im vergangenen Herbst seien es vor allem Vereinsmitglieder gewesen, die sich mit ihren Lego-Steinen ins alte Straßenbahndepot stellten. „Diesmal haben wir auch Verkäufer aus Dortmund, Berlin und Hannover dabei“, so Walker. Insgesamt seien es etwa 20 Händler, die eine Verkaufsfläche von etwa 100 Metern eingenommen haben. „Hinzu kommen zwölf Aussteller, die Lego-Bauwerke zeigen“, sagte Walker. Und die große Fläche in der Mitte, auf der Hobby-Bauer aus 12 000 weißen Steinchen ihre eigenen Bauten erschaffen können.

Zur Galerie Am Wochenende trafen sich in Schkeuditz wieder Lego-Bauer und die, die es noch werden wollen. Zum dritten Mal fand eine Lego-Börse des Vereins LBrick im alten Straßenbahndepot statt.

Einer davon ist Jonas Maiwald aus Leipzig. Der Neunjährige ist ein großer Lego-Fan, sammelt im heimischen Kinderzimmer nach Farben sortiert die Steine. „Ich denke, das wird ein Wolkenkratzer“, erklärte er sein Bauvorhaben. „Vielleicht aber auch nur ein Hochhaus.“ Eine Rarität unter den bereits vielfach fertiggestellten Pyramiden auf dem Tisch.

Lego-Steine aus dem Jahr 1958

In einer der hinteren Ecken hatte Jörg Haesler seinen Stand aufgebaut. Der Betreiber eines Spielarchivs hat ganz besondere Lego-Bausätze im Angebot. „Die ältesten stammen aus dem Jahr 1958“, erklärte der Weimarer. Und gehören damit zwar nicht zu den ersten Steinen, die Lego herausgebracht hat, sind aber definitiv die ältesten an diesem Wochenende im Straßenbahndepot. Einige andere stammen aus den 1960er-Jahren. „Durch das Spielarchiv komme ich auch mal an solche alten Lego-Sachen ran“, sagte er. Die meisten könne er auch mit Anleitungen verkaufen.

Direkt neben ihm kramten Janet und Holm Gerstmann in unzähligen Plastikboxen voll mit Lego-Steinen. Nach Farben und Art sortiert. „Wir suchen ganz bestimmte Steine, das kann schon mal ein bisschen dauern“, sagte der 37-Jährige. In einer Hand hielten sie den Messbecher, den es zu füllen galt. Wird er komplett voll, werden 16 Euro fällig, zudem gibt es kleinere Messbecher für acht Euro. „Die Lego-Börse ist großartig“, meinten die beiden. „Vor allem, wenn man nicht komplette Sets sondern nur einzelne Steine braucht.“

Jüngstes Vereinsmitglied ist erst elf Jahre alt

Das Schöne am Lego sei, dass es völlig altersunabhängig funktioniert, sagte Kerstin Walker. „Unser jüngstes Mitglied ist elf, das älteste 62.“ Niemand frage nach dem Beruf oder dem sozialen Hintergrund. „Alle eint einfach die Liebe an den kleinen Steinchen.“ An ihrem Stand wurden derweil fleißig Mini-Steine sortiert. Nach Bauanleitung, wie zu erfahren war. „Am Mittwoch und Freitag bauen wir im Paunsdorf-Center an einem großen Mosaik“, erklärte Walker. Das soll dreieinhalb mal viereinhalb Meter groß werden und aus etwa 1000 Einzelteilen mit je 256 kleinen Steinchen bestehen. „Das Mosaik habe ich selbst erstellt, die Bauanleitung hat mein Sohn dazu gemacht“, so Walker. Ein Drittel der Fläche sei schon gebaut. „Für den Rest suchen wir noch fleißige Mitbauer.“

Von Linda Polenz