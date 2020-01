Mehr Sauberkeit und ein grüneres Schkeuditz

Schkeuditz

Die Arbeit haben sie schon vor einiger Zeit aufgenommen, nun wurden die Mitglieder des Schkeuditzer Kinder- und Jugendrates (Kijura) auch offiziell in ihrem Amt bestätigt. In der jüngsten Sitzung des Stadtrates bekamen sie ihre Urkunden überreicht und stellten ihre Ziele für die nächsten zwei Jahre vor. Dieser Tagesordnungspunkt wurde gleich an den Beginn der Sitzung gelegt – damit die Jüngeren pünktlich ins Bett konnten.

Insgesamt 21 Kandidaten zwischen zehn und 20 Jahren hatten sich im November zur Wahl gestellt. 15 zogen ins Jugendparlament ein. Die drei Grund-, zwei Oberschüler, acht Gymnasiasten und zwei Auszubildende haben sich bereits konstituiert. „Wir freuen uns, dass wir in Schkeuditz nun eine Stimme bekommen haben“, sagte Kijura-Vorsitzende Emily Gleichmann vor dem Stadtrat. „Wir möchten die Stadt für alle Generationen lebenswert machen.“

Mehr Hundetütenspender

Einige Ziele benannten die Kinder und Jugendlichen dann gleich: mit allen jungen Menschen in der Stadt ins Gespräch kommen und gemeinsam Visionen entwickeln, den Zusammenhalt zwischen Oberschule und Gymnasium stärken, die Ideen einer eigenen Schwimmhalle in Schkeuditz voranbringen. Das große Ziel allerdings sei es, die Stadt sauberer und grüner zu machen. „Dazu haben wir schon Aktionen geplant“, erklärten die Jugendlichen. So seien ein Frühjahrs- und Herbstputz angedacht. Zudem entwickle der Kijura gerade Ideen, wie das Müllsortieren beim Stadtfest besser laufen könne. Auch mehr Hundetütenspender forderten die jungen Schkeuditzer.

Oberbürgermeister Rayk Bergner ( CDU) freut sich auf die Arbeit mit dem Jugendparlament. Mit einer Wahlbeteiligung von 30 Prozent war das Interesse an der ersten Kijura-Wahl ungewöhnlich hoch. Zum Vergleich: An der Wahl des Leipziger Jugendparlaments vor einem Jahr beteiligten sich acht Prozent der Stimmberechtigten.

Von Linda Polenz