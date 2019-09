Jugendrat in Schkeuditz nimmt Fahrt auf

Schkeuditz

Was erst nur eine Idee war, nimmt mit Riesenschritten Gestalt an: Der Kinder- und Jugendrat (Kijura) in Schkeuditz wird immer konkreter. Bei einer zweiten Informationsveranstaltung, nach dem Seifenblasenflashmob, hat die Stadtverwaltung gemeinsam mit dem Jugendklub „Neue Welle“ und dem Verein „More than subculture“ die Kinder und Jugendlichen konkret auf eine mögliche Wahl vorbereitet.

So sieht der Wahlsteckbrief für den Schkeuditzer Kinder- und Jugendrat aus. Bewerber können ihn in den Schulsekretariaten, im Jugendklub und bei den Schulsozialarbeitern bekommen. Quelle: Stadtverwaltung Schkeuditz

Interessierte können Wahlsteckbrief abgeben

„Wir haben den Jugendlichen erklärt, wie die Wahl ablaufen soll“, erklärt Sandy Kummer, die zuständige Mitarbeiterin im Rathaus. „Jetzt können Interessierte noch bis zum nächsten Freitag ihren Wahlsteckbrief abgeben.“ Dieser sei nötig, um als Kandidat für den Kijura an den Start zu gehen. „Zu haben sind die Vordrucke in den Schulsekretariaten, beim Schulsozialarbeiter und im Jugendklub“, so Kummer. „Aber natürlich können interessierte Kinder und Jugendliche auch jederzeit zu den Öffnungszeiten ins Rathaus kommen, um sich zu informieren.“

Wahlen werden im November durchgeführt

Um den Kijura auf die Beine stellen zu können, müssen mindestens sieben Kinder und Jugendliche bereit sein, sich zur Wahl zu stellen. „In diesem Fall würden fünf der sieben gewählt werden“, erklärt Kummer. „Wenn sich allerdings 20 zur Wahl stellen, werden 15 gewählt.“ In einer Wahlwoche im November können dann alle Wahlberechtigten ihre Kandidaten wählen. „Dazu geht der Streetworker des Jugendklubs in alle Schulen und führt die Wahl durch“, so die Sachbearbeiterin. Mittels Wählerverzeichnis werde sichergestellt, dass auch nur all jene abstimmen, die dazu berechtigt sind.

Bis zur Wahl können Jugendliche Wahlkampf machen

Bis zu dieser Wahlwoche können alle Kandidaten Wahlkampf machen. „Wie bei einer echten Stadtratswahl sind der Phantasie der Bewerber keine Grenzen gesetzt“, sagt Kummer. Plakate, Flyer, andere Goodies – alles ist möglich. „Und wer nicht einfach ein Plakat drucken lassen will, kann es beispielsweise auch basteln.“ Am 11. November, zum Faschingsauftakt, werden die Stimmen dann ausgezählt. Danach die gewählten Kandidaten angeschrieben, ob sie die Wahl auch annehmen wollen.

Gremium erhält vierstelliges Budget

„Es ist schon eine Verantwortung, die die Kinder und Jugendlichen dann haben“, erklärt Kummer. Schließlich sei geplant, dass der Kijura mit einem vierstelligen Jahres-Budget ausgestattet wird. „Aber wir lassen den Kijura dann ja nicht alleine, sondern stehen mit Rat und Tat zur Seite“, so Kummer. Nach der Konstituierung soll sich das Gremium dann eine Geschäftsordnung geben. Darin solle auch geklärt werden, ob es beispielsweise sachkundige Schüler analog der sachkundigen Bürger in den Gremien des Stadtrates geben soll.

Vorlage soll im Oktober in den Stadtrat

„Wir möchten, dass auch die Kinder und Jugendlichen der Stadt gehört werden und sie ihre Stimme einbringen können“, sagt der Schkeuditzer Oberbürgermeister Rayk Bergner ( CDU). „Deshalb liegt uns der Kijura sehr am Herzen.“ Die Stadtverwaltung hatte bereits eine Satzung ausgearbeitet – sie fiel allerdings beim Stadtrat durch und wurde vom Oberbürgermeister zurückgezogen. In der Oktobersitzung soll es einen neuen Anlauf geben. Wahlberechtigte und Kandidaten müssen zwischen zehn und 20 Jahre alt sei, ihren Wohnsitz im Bereich der Stadt Schkeuditz haben; Kandidaten dürfen nicht bereits Mitglied in einem Stadt- oder Ortschaftsrat.

Von Linda Polenz