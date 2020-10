Kanzlerin-Flieger schwebt in Schkeuditz ein

Schkeuditz

Ein ganz besonderes Flugzeug landete Mittwoch und Donnerstag auf dem Flughafen Leipzig-Halle. Die Maschine von Bundeskanzlerin Angela Merkel ( CDU) war zu Tests in Schkeuditz, der neue Airbus A 350-900 wurde auf Herz und Nieren geprüft.

Warum ausgerechnet Leipzig ?

Anflüge und sofortiges Durchstarten, das so genannte „Touch&Go“, wurden genauso geprobt wie so genannte „Fullstopps“ – also Komplettlandungen. Wie es vom Flughafen heißt, melden sich die entsprechenden Gesellschaften oder Organisationen, in diesem Fall die Flugbereitschaft des Bundesministeriums für Verteidigung, beim Flughafen für die Testflüge an. Warum ausgerechnet Leipzig für die Kanzlerin-Maschine auserkoren wurde, lässt sich nur mutmaßen. So könnten der derzeit geringe Betrieb über den Tag und die relativ günstigen Landegebühren Gründe sein.

Auch A380 wurde in Schkeuditz getestet

Es ist nicht das erste Mal, dass Flugzeuge in Schkeuditz getestet werden. Auch der damals neue Airbus A 380 absolvierte im Jahr 2010 verschiedene Testprogramme am Airport Leipzig-Halle. Damals wie auch jetzt bei den Tests der Kanzlerin-Maschine versammelten sich zahlreiche Planespotter um den Flughafen, um Fotos zu machen.

